Polis Akademisi Başkanlığına alımı yapılacak olan 12 bin polis alımı için mülakat süreci merak ediliyor. Ön başvuruları 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında alınan 32. Dönem POMEM sonuçları 11 Aralık'ta açıklanmıştı. 84.807 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı. Yazılı sınavdan başarılı not alan adaylar sözlü mülakatlara katılım sağlamakta. Peki, POMEM mülakat ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) alım sürecinde yazılı sınavı geçen adaylar, mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 2025 POMEM mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Lisans mezunu 8 bin 160 erkek ile 1440 kadın ve ön lisans mezunu 2 bin 40 erkek ile 360 kadın olmak üzere toplam 12 bin polis alımı için süreç devam ediyor.
Her kriter 20 puan üzerinden değerlendirilirken, adayların başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerekiyor. Yazılı sınavdan başarılı not alan adaylar sözlü mülakatlara katılım sağlayacak. 32. dönem POMEM mülakatlarının ardından ise polis olmaya hak kazanan adaylar belli olacak. Peki, 2025 POMEM mülakat ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
32. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
32. dönem POMEM sınav sonuçları için gözler Polis Akademisi Başkanlığı'nın açıklamasına çevrildi. POMEM sınav sonuçları için tarih henüz belli olmadı.
Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek. Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.
POMEM MÜLAKATLARI NASIL YAPILIR?
Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir.
Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
1) Konu hakkında bilgi düzeyi,
2) Kendisinden istenileni kavrama,
3) Özgüveni,
4) İfade etme yeteneği,
5) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.
Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.