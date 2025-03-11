32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) alım sürecinde yazılı sınavı geçen adaylar, mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 2025 POMEM mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Lisans mezunu 8 bin 160 erkek ile 1440 kadın ve ön lisans mezunu 2 bin 40 erkek ile 360 kadın olmak üzere toplam 12 bin polis alımı için süreç devam ediyor.