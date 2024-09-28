Prim günü 5000 ile 5975 gün olana müjde! 7200 günle 5 yıl erken emekli olunacak! 2000-2008 sonrası...

2008 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformu ile tüm sosyal güvenlik kurumları (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildi. Bu reformla, sosyal güvenlik sistemi tek çatı altında toplandı ve hizmetler daha entegre hale getirildi. Ancak prim gün sayısı ve emeklilik koşulları kurumlar arasında farklılık göstermeye devam ediyor.