PRİM İNDİRİMİ SON GELİŞMELER: Bağkur 7200 SSK ile esnafa erken emeklilik torba yasada var mı? Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

"Bağkur 7200 SSK ile esnafa erken emeklilik torba yasada var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bağkur 7200 prim gün sayısı, Torba Yasa açıklamalarıyla birlikte yakından takip ediliyor. İçerisinde birçok ekonomik düzenlemeyi barındıran Torba Yasa'da dikkat çeken konulardan biri de Bağkur'luların prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne düşürülmesi. Bu kapsamda Bağkur 7200 prim gün sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü? İşte Torba Yasa açıklamaları ve Bağkur 7200 prim gün sayısı ile ilgili gelişmeler...

1 / 8 "Bağkur 7200 SSK ile esnafa erken emeklilik torba yasada var mı? Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bağkur 7200 ve SSK ile esnafa erken emeklilik haberleri gündemde. Yargı paketi, vergi paketi ve daha birçok maddenin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte gözler, Torba Yasa'da yer alan Bağkur 7200 prim gün sayısının düşürülmesine çevrildi. Bu noktada, "Bağkur prim gün sayısı düştü mü? Esnafa erken emeklilik gelecek mi?" soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü? İşte detaylar...

2 / 8 ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM Esnafa erken emeklilik yolunda heyecan verici bir gelişmeler yaşanıyor. Meclis'te değerlendirmeye alınan torba yasa teklifi, Bağ-Kur'lular için 7200 prim günü şartının getirilmesiyle birlikte 5 yıl daha erken emeklilik imkanı sunuyor.

3 / 8 Bu haber, uzun zamandır emeklilik özlemiyle yaşayan esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için müjde niteliğinde. Ancak henüz resmi bir onaylanma olmadığı için, gelişmeleri yakından takip etmek ve resmi duyuruları beklemek büyük önem taşıyor.

4 / 8 BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK? TBMM'de ele alınan torba yasa teklifinin onaylanmasıyla birlikte, Bağ-Kur'lu esnaflar için yeni bir dönem başlayacak. Düzenlemenin yasalaşması, esnafların erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek.

5 / 8 Sonuç olarak, Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi, esnafların emeklilik planlarını yeniden şekillendirecek ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir değişiklik sağlayacak. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, bu önemli düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğine işaret ediyor.

6 / 8 BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR AÇIKLAMASI! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

7 / 8 Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.