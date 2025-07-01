Primi eksik olana erken emeklilik rotası çıktı: Mini EYT paketi oluşuyor! 2000 sonrası emeklilik prim yaş gün şartı

SON 7 YIL KURALI DEĞİŞECEK Mİ?

Son 7 yıl kuralı, sadece prim gün sayısı ile ilgili yapılan bu yeni düzenlemede değişmeyecek. Başka bir kurumda sigortalı olarak çalışanlar için, hangi kurumdan emekli olacakları, son 7 yıl içindeki prim ödeme süresine göre belirlenecek.

BAŞVURU GEREKECEK Mİ?

Yeni düzenleme ile 7.200 gün prim gününe ulaşan sigortalıların şartları otomatik olarak değişecek. Ancak, yaş şartını yerine getirenler emekli olabilmek için başvuru yapacaklardır. Başvuru süreci, emeklilik yaşına bağlı olarak şekillenecek.