Mayıs 2025 itibarıyla emekli promosyonlarında güncellemeler yapılmaya devam ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere bankalar 12 bin TL’den 27 bin TL’ye kadar değişen tutarlarda nakit promosyonlar sunuyor. Mayıs promosyonlarından yararlanmak isteyenler güncel emekli banka promosyonlarını inceliyor. Sunulan nakit ödemeler ve çeşitli avantajlar, emeklilerin banka tercihlerinde belirleyici bir rol oynuyor. Konuyla ilgili Denizbank, ING Bank, Garanti Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank gibi bankaların rekabeti sürüyor. Peki, Emekli promosyonu ne kadar ve en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte, 2025 Mayıs ayı bankaların emekli promosyon tutarları

1 /13 Emekli promosyon tutarları maaş aralığına ve ek ürün kullanımına göre değişiklik gösteriyor. Yeni emekliler ve banka değiştirmek isteyenler için güncel emekli aylığı promosyonlarını derledik. En yüksek promosyon teklifleri VakıfBank, ING, TEB, DenizBank ve Yapı Kredi gibi bankalarda yer alıyor. İşte 2025 Mayıs ayında en çok promosyon veren bankalar!

2 /13 2025 Emekli Mayıs ayı en çok promosyon veren bankalar

2025 yılı itibarıyla bankalar, emekli maaşını 3 yıl boyunca kendilerinden alma taahhüdü veren emeklilere cazip promosyon fırsatları sunmaktadır. Promosyon tutarları, maaş tutarına ve bankanın sunduğu ek avantajlara göre değişiklik göstermektedir. İşte bazı bankaların sunduğu güncel emekli promosyon kampanyaları:

3 /13 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

4 /13 HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir. Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL









5 /13 VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.

6 /13 AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Mayıs – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

7 /13 GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor. Emekli promosyon avantajından 13 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.

8 /13 YAPI KREDİ EMEKLİ BANKA PROMOSYONU

15 Nisan 2025 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye yeni taşıyacak olan SGK emekli müşterilerimiz 25.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. Mevcut Emekli Kampanyamız kapsamında sunulan 20.000 TL’ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı ile 5 ay boyunca yapacakları harcamalarda her ay 1.000 TL harcamaya ayda 1.000 TL nakit iade olmak üzere toplamda 5.000 TL nakit iade fırsatı sunulacaktır. 0 - 9.999 TL maaş alan emeklilere 6.250 TL nakit promosyon, fatura talimatı verilmesi durumunda 2.500 TL, Kredi Kartı harcama sözüne 2.000 TL, Dijital aktiflik durumunda 500 TL toplamda 11.250 TL maaş promosyon ödemesi yapılmaktadır. 10.000 TL - 14.999 TL maaş alan emeklilere 10.000 TL nakit promosyon fatura talimatı verilmesi durumunda 2.500 TL, Kredi Kartı harcama sözüne 2.000 TL, Dijital aktiflik durumunda 500 TL toplamda 15.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır. 15.000 TL - 19.999 TL maaş alan emeklilere 12.500 TL nakit promosyon fatura talimatı verilmesi durumunda 2.500 TL, Kredi Kartı harcama sözüne 2.000 TL, Dijital aktiflik durumunda 500 TL toplamda 17.500 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL nakit promosyon fatura talimatı verilmesi durumunda 2.500 TL, Kredi Kartı harcama sözüne 2.000 TL, Dijital aktiflik durumunda 500 TL toplamda 20.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.











9 /13 ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor. Buna göre maaş aralığı: 0-9.999 TL aralığında ise 5.000 TL, 10.000-14.999 aralığında ise 8.000 TL, 15.000-19.999 aralığında ise 10.000 TL, 20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.









10 /13 ING BANK PROMOSYON ÖDEMESİ

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilir. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilir. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız, 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 16.250 TL 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 20.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 22.500 TL 20.000 TL ve üzeri ise 25.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.











11 /13 İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Kampanya, 5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir. Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 12.250 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 16.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 18.500 TL 20.000 TL ve daha fazla olanlar 21.000 TL











12 /13 DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon! 12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır. Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir. Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere; 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL. Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilere ek olarak; Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit, KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit, Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit, Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre; 0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.































