2025 yılı için PTT bünyesinde 55 bin personel alımına dair iddialar tekrar gündeme geldi. Ancak bu iddiaların doğruluğu, halk arasında merak uyandıran bir konu haline geldi. Peki, 2025 yılı için PTT KPSS’li ve KPSS’siz personel alımı yapılacak mı? PTT 10 bin ve 55 bin personel alımı iddiaları doğru mu? 2025 yılında PTT'ye kaç kişi alınacak? 2025 PTT personel alımı şartları neler olacak? İşte 2025 PTT personel alımı şartları ve tarihleri...

1 /5 PTT, yeni yılda da bünyesindeki açığı kapatmak amacıyla personel alımı yapacağı iddiaları gündeme geldi. Peki, PTT’nin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

2 /5 PTT KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI İDDİALARI DOĞRU MU?

PTT, kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştirmekte ve süreci yürütmektedir. Ancak PTT'nin resmi internet sitesi incelendiğinde personel alımı duyuruları arasında 55 bin personel alımı sürecine dair herhangi bir bilgi ya da duyurunun yer almadığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla PTT personel alımı iddialarının doğruluk payının tespiti, kurumun resmi internet sitesi üzerindeki duyurular sayfasının takibi ile sağlanabilecektir.

3 /5 PTT 2025 Yılı Personel Alımı Kadroları

2025 yılı içerisinde birçok kadroya personel alımı yapmayı planlayan PTT’nin bu yıl birçok pozisyonu doldurması bekleniyor. Şu anda alım yapılan pozisyonlar şöyle sıralandı: Kudüs’ü şiirlerle anlattılar! Kudüs’ü şiirlerle anlattılar! • Posta Dağıtıcıları • PTT Merkez Görevlileri • Büro Personeli • Çağrı Merkezi Personeli • İzleme ve Güvenlik Personeli • Veri Giriş Personeli • Teknik Personel (bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği vb.) Aynı zamanda satış ve lojistik alanları için de insan gücü ihtiyacı öngörülüyor. Bu yeni alımlar arasında çeşitli eyaletlerdeki PTT şubelerinde çalışacak adaylar da yer alıyor.

















4 /5 Henüz Resmi Açıklama Yapılmadı!

PTT’nin 2025 yılı için personel alımlarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. PTT’den konu hakkında açıklama yapılması halinde sizleri en kısa sürede bilgilendireceğiz.