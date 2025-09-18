BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet'e göre, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, Kurban Bayramı'nın da dört günü boyunca oruç tutmak mekruh sayılmıştır. Çünkü bu tarihler yeme, içme sevinme günü olarak kabul görmüştür.

Bu konu hakkında Allah için kurbanların kesildiği Kurban Bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir.



