RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2025: Emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatırılacak?

AYNI MİKTARDA OLMAYACAK





Bayram ikramiyesini emekli olanlar aynı oranda 4 bin TL olarak alacak. Ancak dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak. Örneğin Ramazan Bayramı'nda eşten maaş alanlar 4 bin TL'nin yüzde 75'ini, yani 3 bin TL alacak. Emekli olup veya çalışan olarakşten maaş alanlar 2 bin TL, yetimler ise 1000 TL ikramiye alacak.