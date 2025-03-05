İslam alemi için oruç ve sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayı, 1 Mart cumartesi günü başladı. Ramazan ayı tarihleri, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Mart ayının ilk gününde başlayan Ramazan ayı ne zaman bitiyor merak ediliyor. İslam alemi için en mübarek ay olan Ramazan ayının son günü hangi gün, ayın kaçında bitiyor? İşte 2025 yılının Ramazan ayı bitiş tarihi

1 /7 Ramazan Ayı devam ederken "Oruç ne zaman bitiyor, 2025 Ramazan Ayı son tarih ne zaman?" ve "Ramazan ayı kaç gün sürecek, 29 mu, 30 mu?" sorularının cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bu yıl Ramazan hangi tarihte bitecek? İşte yanıtı...

2 /7 RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR 2025? 1 Mart'ta başlayan Ramazan ayı, 29 Mart Cumartesi günü sona erecek.

3 /7 RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve toplam 3 gün sürecek. Arefe günü ise 29 Mart cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan bayramı 1. günü 30 Mart 2025 Pazar Ramazan bayramı 2. günü 31 Mart Pazartesi Ramazan bayramı 3. günü 1 Nisan Salı (son)







4 /7 RAMAZAN BU YIL KAÇ GÜN SÜRECEK, 29 GÜN MÜ, 30 GÜN MÜ? On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

5 /7 ORUÇ NE ZAMAN BİTECEK? Ramazan Ayı'nın bu yıl son orucu 29 Mart Cumartesi günü tutulacak. 30 Mart 2025 Şevval Ayı'nın birinci günü yani Ramazan Bayramı'nın birinci günü olacak.

6 /7 Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.