Resmen eski yuvasına dönüyor! Ozan Kabak transferi hayırlı uğurlu olsun

KARİYERİ

Galatasaray altyapısında yetişen ve daha sonrasında sergilediği performans ile Avrupa'ya transfer olan Ozan Kabak, önemli kulüplerin formasını sırtına geçirdi. 24 yaşındaki genç stoper, Stuttgart, Schalke 04, Liverpool, Norwich City ve son olarak Hoffenheim formaları giydi. A Milli Takım forması da giyen Ozan Kabak'ın güncel piyasa değeri 7.50 milyon euro olarak gösteriliyor.