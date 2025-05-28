Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre, Tunceli Valiliğine Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine Faik Oktay Sözer getirildi. Ayrıca Van’ın 4 kaymakamı değişirken 224 ilçeye yeni kaymakam atandı. İşte yeni atanan ve görev yeri değişen kaymakamlar listesi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine İstanbul'un Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine getirildi.
Karara göre 128 ile vali yardımcısı, 224 ilçeye ise kaymakam ataması gerçekleştirildi. Ayrıca İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılıklarına 2, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılıklarına 2, Hukuk Müşavirliklerine 6 ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliklerine 21 yeni isim atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesiyle Van’ın dört ilçesinde kaymakamlar değişirken, iki yeni vali yardımcısı ataması gerçekleştirildi.
Yayımlanan kararnameye göre, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Kayseri’nin Bünyan İlçesi’ne kaymakam olarak atanırken, yerine Manisa’nın Kula İlçesi Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir getirildi. İpekyolu Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, Kırıkkale’nin Yahşihan İlçesi Kaymakamlığı görevine atanırken, Bingöl’ün Karlıova İlçesi Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, İpekyolu Kaymakamı oldu. Saray Kaymakamı Eyüp Gürdal, Rize’nin Güneysu İlçesi Kaymakamlığına atanırken, yerine Erzincan’ın Kemah İlçesi Kaymakamı Ökkeş Sefa Türkoğlu getirildi. Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, Ankara’nın Kalecik İlçesi Kaymakamlığına atanırken, Elazığ’ın Ağın İlçesi Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Muradiye Kaymakamı olarak görevlendirildi.
Ayrıca kararname kapsamında Kars’ın Digor İlçesi Kaymakamı Hasan Musab Okatan ile Aydın’ın Köşk İlçesi Kaymakamı Tuğba Polat, Van Vali Yardımcısı olarak atandı. Öte yandan Van Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, Bilecik’in Söğüt İlçesi Kaymakamlığına atanırken, Van Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu ise Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü görevine getirildi.
İçişleri Bakanlığında ise Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Harun Başıbüyük, Mülkiye Başmüfettişliğine Mehmet Mut, Strateji Geliştirme Başkanlığına Hüseyin Tekin, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Niyazi Ulugölge, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensin Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Küçükikiz, Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ise Zafer Öz getirildi.