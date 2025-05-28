Karara göre 128 ile vali yardımcısı, 224 ilçeye ise kaymakam ataması gerçekleştirildi. Ayrıca İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılıklarına 2, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılıklarına 2, Hukuk Müşavirliklerine 6 ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliklerine 21 yeni isim atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesiyle Van’ın dört ilçesinde kaymakamlar değişirken, iki yeni vali yardımcısı ataması gerçekleştirildi.