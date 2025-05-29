Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcısı Okan Süler, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür yardımcılıklarına Nihal Selcen Hançer ve Yücel Süzen, Kamu Finansmanı Genel Müdür yardımcılıklarına Emek Günaydın, Melek Görmezoğlu ve Zeynep Boğa, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür yardımcılığına Onur Akın, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür yardımcılıklarına Bengü Aytekin, Duygu Güven ve Teftiş Başkan Yardımcısı Selçuk Erdal Günal, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür yardımcılıklarına İsmail Halıcı, Mücahit Duman ve Serdar Ülker, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür yardımcılığına Banu Аkçаkоса, Teftiş Başkan yardımcılığına, Hazine ve Maliye Başmüfettişi Zeynep Demirbaş Tatlı, Vergi Denetim Kurulu Başkan yardımcılıklarına Hazine ve Maliye Başmüfettişi Cebrail Yılmazer, Vergi Başmüfettişleri Celal Şahin, Erhan Selim, Gökçen Gülsüm Köroglu ve Yalçın Gemici, Hazine Başkontrolörlüğüne, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Erinç Bayrakçı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan yardımcılıklarına, Hazine Başkontrolörleri Çiğdem Kahveci ve Akif Bülent Boyacıoğlu atandı.