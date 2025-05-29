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Bugünkü Resmi Gazete kararları 29 Mayıs Perşembe Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Bugünkü Resmi Gazete kararları 29 Mayıs Perşembe Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

11:1529/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
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<p>Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 29 Mayıs 2025</p>
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 29 Mayıs 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı Ahmet Tutal ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Ali İbrahim Gür görevden alındı. İşte yeni atanan ve görev yeri değişen kaymakamlar listesi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı Ahmet Tutal ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Ali İbrahim Gür görevden alındı.


Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcısı Okan Süler, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür yardımcılıklarına Nihal Selcen Hançer ve Yücel Süzen, Kamu Finansmanı Genel Müdür yardımcılıklarına Emek Günaydın, Melek Görmezoğlu ve Zeynep Boğa, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür yardımcılığına Onur Akın, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür yardımcılıklarına Bengü Aytekin, Duygu Güven ve Teftiş Başkan Yardımcısı Selçuk Erdal Günal, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür yardımcılıklarına İsmail Halıcı, Mücahit Duman ve Serdar Ülker, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür yardımcılığına Banu Аkçаkоса, Teftiş Başkan yardımcılığına, Hazine ve Maliye Başmüfettişi Zeynep Demirbaş Tatlı, Vergi Denetim Kurulu Başkan yardımcılıklarına Hazine ve Maliye Başmüfettişi Cebrail Yılmazer, Vergi Başmüfettişleri Celal Şahin, Erhan Selim, Gökçen Gülsüm Köroglu ve Yalçın Gemici, Hazine Başkontrolörlüğüne, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Erinç Bayrakçı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan yardımcılıklarına, Hazine Başkontrolörleri Çiğdem Kahveci ve Akif Bülent Boyacıoğlu atandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mücahid Taylan'ın ataması yapıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Muharrem Akyaka ve Erkan Tek, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Kadir Gurbetci, Mehmet Tunçak, Nadide Gülbay Yiğiteli ve Seyfullah Arslantürk getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 7. Bölge Müdürü Ömer Alkış, 9. Bölge Müdürü Gültekin Yürümez, 12. Bölge Müdürü Celaleddin Bayrakçıl, 13. Bölge Müdürü Doruk Erdem Öncebe görevden alınırken 4. Bölge Müdürlüğüne Mustafa Küçükkaptan, 7. Bölge Müdürlüğüne Ümit Çatulay, 8. Bölge Müdürlüğüne Ali Tuğrul Kaya, 9. Bölge Müdürlüğüne Muhtesin Sevinç, 12. Bölge Müdürlüğüne Taner Biçim, 13. Bölge Müdürlüğüne Yavuz Yegin atandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Murat Gül görevden alınarak, yerine Selami Yapıcı'nın ataması yapıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aykan görevden alınırken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa Çankaya, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Aysel Kandemir atandı.

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