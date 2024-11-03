Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, vali yardımcısı ve kaymakam görevlerine yönelik yeni atamalara dikkat çekildi. Kamu kurumu atamaları çerçevesinde, çeşitli illerdeki vali yardımcıları ve kaymakamlar yeniden görevlendirildi. Atama kararları, yerel yönetimlerdeki yönetim değişiklikleri ve hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan bu atama kararları listesi şu şekilde:
Resmi Gazete'de yer alan en dikkat çekici atamalardan biri, valilik ve kaymakamlık görevlerine yapılan atama kararları oldu. Birçok ilde vali yardımcısı ve kaymakamlık görevlerine yeni isimler getirildi. Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de ülkemizin yönetim yapısına yön verecek önemli atama kararları yayımlandı. Özellikle yerel yönetimlerdeki atamalar, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İşte 2024 Resmi Gazete atama kararları!
Vali yardımcısı ve kaymakam atamalarının yanı sıra, Resmi Gazete'de diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki atama kararları da yer aldı. Bu kararlar, bakanlıklar, genel müdürlükler ve diğer kamu kurumlarında görev yapan personelin yer değiştirmesi veya yeni görevlere atanması anlamına geliyor. Bu atamalar, kamu hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve bürokrasideki dinamizmin artırılması hedefiyle yapılıyor. Peki, 3 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları neler? İşte 3 Kasım vali yardımcısı ve kaymakam atamaları!
RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 3 KASIM 2024
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama karalarına göre; Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığı’na Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş,
Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne Mülkiye Müfettişi Ozan Gazel, Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğü’ne Fatih Ayna atandı. Öte yandan, 17 kente vali yardımcısı ve 121 ilçeye kaymakam ataması yapıldı.