Vali yardımcısı ve kaymakam atamalarının yanı sıra, Resmi Gazete'de diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki atama kararları da yer aldı. Bu kararlar, bakanlıklar, genel müdürlükler ve diğer kamu kurumlarında görev yapan personelin yer değiştirmesi veya yeni görevlere atanması anlamına geliyor. Bu atamalar, kamu hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve bürokrasideki dinamizmin artırılması hedefiyle yapılıyor. Peki, 3 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları neler? İşte 3 Kasım vali yardımcısı ve kaymakam atamaları!