Resmi Gazete'de yer alan en dikkat çekici atamalardan biri, bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi oldu. Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de ülkemizin yönetim yapısına yön verecek önemli atama kararları yayımlandı. Özellikle yerel yönetimlerdeki atamalar, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İşte 2024 Resmi Gazete atama kararları!