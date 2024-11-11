Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'na bir süredir yapılması beklenen atamalar gerçekleşti. SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan bu atama kararları listesi şu şekilde:
Resmi Gazete'de yer alan en dikkat çekici atamalardan biri, bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi oldu. Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de ülkemizin yönetim yapısına yön verecek önemli atama kararları yayımlandı. Özellikle yerel yönetimlerdeki atamalar, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İşte 2024 Resmi Gazete atama kararları!
Bugünkü Resmi Gazete'de kamu kurum ve kuruluşlarındaki atama kararları yer aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı. Peki, 11 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları neler? İşte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete kararları.
RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI BUGÜN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü,
üyeliklerine ise Mutlu Akın, Elif Gülşah Gürlek 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119’uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince atandı.