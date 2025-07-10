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Resmi Gazete bugünkü kararları: 10 Temmuz Perşembe Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Resmi Gazete bugünkü kararları: 10 Temmuz Perşembe Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

09:0810/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
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<p>Resmi Gazete bugünkü kararları.</p>
Resmi Gazete bugünkü kararları.

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine önemli bir atama gerçekleştirildi. Fahrettin Altun'un yerine Burhanettin Duran getirildi. Bu atama kararı, 10 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de duyuruldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeline performans primi ödenmesine ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete sayısında yer aldı. İşte 10 Temmuz Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete bugünkü kararları.

Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik, genelge gibi tüm mevzuatı ve resmî duyuruları yayımlamakla görevli olan resmî yayın organıdır. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Temmuz Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete kararları.

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1458 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1459 Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1460 Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1461 Millî Savunma Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1462 Dışişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1463 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1464 Plan ve Bütçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1465 Anayasa Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeline Performans Primi Ödenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10053)

–– Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeline Performans Primi Ödenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10054)

–– 2025 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10055)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Bingöl Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10056)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 10057)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/245, 246)

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

–– Nevşehir İli Avanos İlçesine Bağlı Çalış Beldesinin Adının “Türkeli” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

–– Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10058)

–– Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10059)

TEBLİĞLER

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 422)

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2025/2)

–– Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı.

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/07/2025 Tarihli ve 11237 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/07/2025 Tarihli ve 11238 Sayılı Kararı

İLKE KARARLARI

–– Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 27/06/2025 Tarihli ve 3705 Sayılı İlke Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.


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