Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik, genelge gibi tüm mevzuatı ve resmî duyuruları yayımlamakla görevli olan resmî yayın organıdır. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Temmuz Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete kararları.