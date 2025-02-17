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RİZE 17 ŞUBAT HAVA DURUMU: Çaykur Rizespor - Galatasaray maç saatinde hava nasıl olacak?

RİZE 17 ŞUBAT HAVA DURUMU: Çaykur Rizespor - Galatasaray maç saatinde hava nasıl olacak?

14:3017/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, 17 Şubat Pazartesi günü batı ve kuzey bölgelerde yağışlı hava etkili olacak. Ankara’da öğle saatlerinden sonra hafif sağanak beklenirken, İzmir’de gün boyunca aralıklı sağanak yağış görülecek. İstanbul’da ise çok bulutlu hava ile birlikte yer yer sağanak yağış etkili olacak. Yağışlı hava nedeniyle vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 17 Şubat Pazartesi günü yurdun batı ve kuzey kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Ankara, İzmir ve İstanbul’da yağmur ve kuvvetli sağanak beklenirken, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve sis etkili olurken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

RİZE 17 ŞUBAT HAVA DURUMU: Çaykur Rizespor - Galatasaray maç saatinde hava nasıl olacak? 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre maç saatinde Rize'de havanın açık olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

#Rize Hava Durumu
#Galatasaray
#Çaykur Rizespor

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