ROBLOX ERİŞİM ENGELİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ





Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye’de 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblax’a, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirilmesine ilişkin İhlas Haber Ajansı’na açıklamada bulundu. Sansüre ve yasaklara karşı bir parti olduklarını ifade eden Yayman, “Hükümet bu platformları Türkiye’ye davet eden, Türkiye’de topluluk kurallarını oluşturan, bununla ilgili 5651 sayılı yasayı düzenleyen hükümet ve parti biziz. Biz özgürlükleri sonuna kadar savunuyoruz. Fakat son tahlilde bir taraftan özgürlük ve güvenlik dengesinin doğru biçimde kurulması gerekiyor. Sosyal medya şirketlerinin kendilerini devletlerin önünde görmesini asla kabul etmiyoruz. Sosyal medya şirketlerinin kendilerini milletlerin üzerinde görmelerinin asla kabul etmiyoruz. Nasıl ki Roblox, İnstagram, Meta ve X Almanya’da Almanya’nın hukuk kurallarına uygu olarak çalışıyorsa, uygun davranıyorsa, Türkiye’de de aynı hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Bir takım erişim engelleri getiriliyor. Erişim engeli getirilmesini asla doğru bulmayız ama diğer taraftan da muhakkak ama muhakkak dijital ağların Türkiye’nin hukukuna uymasını bekliyoruz. Çifte standarda karşıyız, özgürlükleri, kamu düzenin sonuna kadar savunuyoruz” ifadelerini kullandı.