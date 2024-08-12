Roblox'un erişime kapatılmasının ardından yapılan açıklamalar ve son gelişmeler takip ediliyor. Oyun sitesi Roblox açıldı mı, neden kapandı soruları 12 Ağustos Pazartesi günü gündemde öne çıkan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve hatta lise çağındaki milyonlarca çocuğun oynadığı Roblox, geçtiğimiz hafta içi BTK tarafından erişim engeline tabi tutulmuş ve oyuna girişler bir nevi yasaklanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engelinin kaldırıldığını ifade etti. Peki, Roblox erişim engelinde son durum ne? Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte 12 Ağustos 2024 Roblox'ta son durum ile ilgili ayrıntılar...
Çevrimiçi bir oyun platformu olan Roblox'a giriş yapamayan kullanıcılar Roblox açıldı mı, neden açılmıyor sorularının yanıtlarını arıyor. Peki Roblox'a erişim engeli kalktı mı? İşte 12 Ağustos Roblox erişim engelinde son gelişmeler...
ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
Çocukları hedef alan kurgusal dünyasıyla ailelerden yoğun şikayet alan Roblox için erişim engeli getirildi. Çevrim içi bir oyun platformu olan Roblox'ta, kurgusal bir karakterle rol alan çocuklar, pedofili ve dolandırıcıların hedefi oluyor.
ROBLOX AÇILDI MI?
Roblox erişim engeli devam ediyor.
ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de erişim engeli getirilmesine ilişkin "Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde iyi bir neticeyle bu süreç sonlanır." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de erişim engeli getirilmesine ilişkin "Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde iyi bir neticeyle bu süreç sonlanır. Altını çizmemiz gereken nokta, bu ülkede faaliyet gösteren sosyal medya mecraları yabancı firmalar olabilirler, kendilerinin has kuralları olabilir ama günün sonunda bu ülkenin kanunlarına uymak durumundalar." dedi.
Roblox erişim engelinin ne zaman sona ereceği bilinmiyor. Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
ROBLOX ERİŞİM ENGELİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye’de 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblax’a, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirilmesine ilişkin İhlas Haber Ajansı’na açıklamada bulundu. Sansüre ve yasaklara karşı bir parti olduklarını ifade eden Yayman, “Hükümet bu platformları Türkiye’ye davet eden, Türkiye’de topluluk kurallarını oluşturan, bununla ilgili 5651 sayılı yasayı düzenleyen hükümet ve parti biziz. Biz özgürlükleri sonuna kadar savunuyoruz. Fakat son tahlilde bir taraftan özgürlük ve güvenlik dengesinin doğru biçimde kurulması gerekiyor. Sosyal medya şirketlerinin kendilerini devletlerin önünde görmesini asla kabul etmiyoruz. Sosyal medya şirketlerinin kendilerini milletlerin üzerinde görmelerinin asla kabul etmiyoruz. Nasıl ki Roblox, İnstagram, Meta ve X Almanya’da Almanya’nın hukuk kurallarına uygu olarak çalışıyorsa, uygun davranıyorsa, Türkiye’de de aynı hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Bir takım erişim engelleri getiriliyor. Erişim engeli getirilmesini asla doğru bulmayız ama diğer taraftan da muhakkak ama muhakkak dijital ağların Türkiye’nin hukukuna uymasını bekliyoruz. Çifte standarda karşıyız, özgürlükleri, kamu düzenin sonuna kadar savunuyoruz” ifadelerini kullandı.
“AMACIMIZ, DİJİTAL AĞLARIN ÜLKELERİN TOPLULUK KURALLARINA VE HUKUKUNA UYMASI”
Sosyal ağların çok önemli olduğunu vurgulayan Yayman, “Meselemiz Roblox, İnstagram değil. Amacımız topyekün dijital ağların o ülkelerin topluluk kurallarına uyması, o ülkelerin hukukuna uyması. Bildiğiniz gibi sosyal ağlar çok çok önemli. Bir taraftan sanal kumarın, dijital bağımlılığın, pedofili, kadına şiddetin, cinsel, kadın istismarının ötekileştirmenin, ırkçılığın, faşizmin, dijital faşizmin, sansürün en çok uygulandığı alan burası. Dijital ağlar daha fazla özgürlük alanı getirmesi gerekirken, yeni bir kutuplaşmanın da kapısı araladı. Gerçek hayatta nasıl davranıyorsak, sanal dünyada da öyle davranmamız gerekiyor. Gerçek hayatta suç olan şeyin, sanal dünyada sanki serbest olduğu, legal ahlaki olduğu kanaati var” şeklinde konuştu.
Dijital platformlarının evrensel normlara uygun davranması gerektiğini düşündüklerini söyleyen Yayman, dijital ağların Türkiye’nin hukukuna, ananelerine ve dinine uygun davranmasını beklediklerinin altını çizdi.
BAKANLIKTAN ROBLOX ERİŞİM ENGELİ AÇIKLAMASI
Çevrimiçi oyun platformu Roblox'a erişim engeli geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Çevrimiçi oyun platformu Roblox’un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı iledir. Kararın UYAP’ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.