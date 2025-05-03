Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuru ekranı! Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, büro personeli, diyetisyen ve teknisyen...

Sağlık Bakanlığı'nın 15.342 sözleşmeli personel alımı için başvurular başladı. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, büro personeli, diyetisyen ve teknisyen gibi birçok kadro için alım yapılacak. Başvurular, ÖSYM üzerinden erişime açılan tercih ekranı aracılığıyla gerçekleştirilecek. İşte detaylar ve başvuru sürecine dair merak edilenler…
Sağlık Bakanlığı, KPSS-2025/4 kapsamında 15.342 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre hemşire, ebe, sağlık teknikeri, psikolog, büro personeli, diyetisyen, fizyoterapist ve teknisyen gibi birçok branşta alım yapılacak. Başvurular ÖSYM üzerinden yapılacak olup, tercih sürecinde adaylara yol gösterecek kılavuz da erişime açıldı. İşte başvuru şartları, kontenjanlar ve tercih ekranı hakkında tüm detaylar…
SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. İlana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.
BAŞVURULAR BAŞLADI!
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı başvuruları 2 Mayıs tarihi itibarıyla başladı ve 8 Mayıs'ta sona erecek.
KPSS-2025/4 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS-2025/4 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
''Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00’da başlayacak ve 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.''
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresini girerek yapabilecek.
ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.