Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuru ekranı! Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, büro personeli, diyetisyen ve teknisyen...

KPSS-2025/4 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS-2025/4 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

''Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00’da başlayacak ve 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.''