SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP PERSONEL ALIMI AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli personel alımında ikinci etap süreci için geri sayım başladı. Mayıs ayında yapılan 15 bin 342 kişilik atamanın ardından bu kez 18 bin kişilik kontenjan ayrıldı. Başvurular ÖSYM’nin KPSS tercih kılavuzu ve İŞKUR ekranı üzerinden alınacak. Peki, 2. etap atamalar ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

4 /5 Sağlık Bakanlığı 2. Etap Personel Alımı Kadro ve Branşlar Belli Oldu mu? 2025 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı, önce Resmî Gazete'de, ardından ÖSYM KPSS tercih kılavuzunda yayımlanacak. Henüz sözleşmeli personel alımı ilanı paylaşılmadı.