SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP PERSONEL ALIMI AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP PERSONEL ALIMI AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

11:2620/09/2025, Cumartesi
Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli personel alımında ikinci etap süreci için geri sayım başladı. Mayıs ayında yapılan 15 bin 342 kişilik atamanın ardından bu kez 18 bin kişilik kontenjan ayrıldı. Başvurular ÖSYM’nin KPSS tercih kılavuzu ve İŞKUR ekranı üzerinden alınacak. Peki, 2. etap atamalar ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

2025 yılı Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarında ikinci etap heyecanı başladı. İlk etapta 15 bini aşkın atama gerçekleşmişti, şimdi ise 18 bin yeni kadro için süreç işleyecek. Adaylar, başvuru tarihleri ve kadro dağılımları için ÖSYM ve İŞKUR’dan yapılacak duyuruları bekliyor.

Sağlık Bakanlığı 2025 Personel Alımı Ne Zaman?

Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alımı ilanının Ekim ayında yapılacağını duyurdu. Başvurular için ÖSYM duyurusu yayımlandığında, tüm detaylar haberlerimizde paylaşılacak.

Sağlık Bakanlığı KPSS Tercih Kılavuzu Yayınlandı mı?

2025/5 tercihlerinde branş dağılımı, başvuru şartları ve diğer detaylar kılavuzla açıklanacak. Şu an için Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlanmadı. ÖSYM KPSS 2025/5 kılavuzunun Eylül-Ekim döneminde yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 2. Etap Personel Alımı Kadro ve Branşlar Belli Oldu mu?

2025 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı, önce Resmî Gazete'de, ardından ÖSYM KPSS tercih kılavuzunda yayımlanacak. Henüz sözleşmeli personel alımı ilanı paylaşılmadı.

Mayıs ayında yapılan 15.342 personel alımında kadro ve branş dağılımı ise şu şekildeydi:

Toplam Atama: 15.342 kişi

Eğitim Düzeyine Göre Dağılım:

Ortaöğretim: 1.509

Ön Lisans: 5.199

Lisans: 8.634

Başlıca Branşlar:

Hemşire: 7.597

Ebe: 1.280

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

Büro Personeli: 215

Tıbbi Sekreter: 487

Diyetisyen: 74

Fizyoterapist: 17

Psikolog: 30

#sağlık bakanlığı
#sağlık bakanlığı personel alımı
#sağlıl bakanlığı personel alımı son açıklamalar
