Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? 3.658 işçi alımı başvuruları başladı mı?

Sağlık Bakanlığı, 15 bin 342 personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alımı için başvuru tarihlerini bekleyen adayları heyecanlandırdı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Ersoy, alımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Personel alımları osym.gov.tr üzerinden yapılırken, işçi alımları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular internet aracılığıyla alınacak ve şartları sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Branş ve meslek dağılımı ise yayımlanacak kılavuzla duyurulacak. Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvuruları 2025'te başlayacak.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 için beklenen işçi ve personel alımı açıklamasını yaptı. Bakanlık, 3 bin 658 işçi ve 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreçlerini başlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hekim dışı toplamda 37 bin personel alımı yapılacağını daha önce duyurmuştu. Personel alımları iki etapta gerçekleştirilecek. Başvuru ekranı, özellikle Sağlık Bakanlığı işçi alımı için sabah saatlerinde yoğun ilgi görüyor. Başvuruların, özel ve genel şartları yerine getiren adaylar tarafından yapılması gerekiyor. Başvuru tarihleri ise resmi duyurularla açıklanacak.
"ÇALIŞMA DEVAM ETMEKTEDİR"
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada " KPSS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile Sağlık Bakanlığına yapılacak olan 15.342 sözleşmeli personel alımına yönelik teknik çalışma devam etmektedir. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte tercih süreci başlatılacaktır. Başvurular 8 Mayıs’ta sona erecek." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 15.342 PERSONEL ALIMI BAŞLIYOR
Sağlık Bakanlığı tarafından KPSS sonuçlarına göre 15 bin 342 personel alımı gerçekleştirilecek. Bakan Memişoğlu açıklamasında “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.” ifadelerini kullandı.
Başvuru işlemleri 2-8 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri kılavuz yayımlandıktan sonra başlayacak. Branşlar kılavuz açıklandıktan sonra belli olacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI YAPACAK
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.
Bu kapsamda başvuru işlemleri 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR’un resmi internet sitesi http://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.
18 BİN PERSONEL ALIMI EYLÜL’DE YAPILACAK
Sağlık Bakanlığı 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştirecek. İlk etapta alımlar 19 bin personel alımıyla başlayacak ve ardından Eylül ayında süreç devam edecek. 19 bin personel alımı için başvuru yapan ancak ataması yapılmayan adaylar 18 bin personel alımına da müracaat edebilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda başvurular yapılacak. Yerleştirme işlemleri ise ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Bakan Memişoğlu, atamaların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını aktarmıştı. Adayların aynı puanda olması durumunda mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması durumunda ise yaşı büyük olana öncelik sağlanacak.
ATAMASI YAPILACAK PERSONELLER NEREDE ÇALIŞACAK?
Geçtiğimiz yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından ataması gerçekleştirilecek personeller hastane, aile sağlığı merkezleri, poliklinik, sağlık müdürlüğü,toplum sağlığı merkezleri,sağlık evleri,yataklı tedavi birimlerinde görev almıştı. 2025 yılında yapılan atamalarda da benzer şekilde görevlendirme yapılması bekleniyor.