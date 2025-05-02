Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? 3.658 işçi alımı başvuruları başladı mı?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 için beklenen işçi ve personel alımı açıklamasını yaptı. Bakanlık, 3 bin 658 işçi ve 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreçlerini başlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hekim dışı toplamda 37 bin personel alımı yapılacağını daha önce duyurmuştu. Personel alımları iki etapta gerçekleştirilecek. Başvuru ekranı, özellikle Sağlık Bakanlığı işçi alımı için sabah saatlerinde yoğun ilgi görüyor. Başvuruların, özel ve genel şartları yerine getiren adaylar tarafından yapılması gerekiyor. Başvuru tarihleri ise resmi duyurularla açıklanacak.