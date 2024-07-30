Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları için beklentiler arttı. Sağlık Bakanlığı alımı branş ve kadro dağılımına ilişkin detaylar geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’ye yayımlanmıştı. Buna göre, diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip, uzman tabip alım yapılacak. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvurusu başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
36 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı, Kadrosunda 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip kadrolarından toplam 36 bin sözleşmeli sağlık personel alacak. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık çalışanı alımı başvuru takviminde için gözler ÖSYM KPSS tercih kılavuzunda. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başladı mı? İşte, ayrıntılar.
SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı alımı başvuru tarihleri sağlıkçılar tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi. Bu gelişme sonrası Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım takvimi de bir hayli merak konusu oldu.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları takvimine ilişkin henüz resmi bir açkılama gelmedi. Sağlık Bakanlığı alımları için ÖSYM KPSS tercih kılavuzunun önümüzdeki aylarda yayınlanması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.
Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı şöyle olacak. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.