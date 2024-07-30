|
Özgün

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başladı mı, başvurular ne zaman? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

18:06 - 30/07/2024 Salı
Güncelleme: 18:07 - 30/07/2024 Salı
Yeni Şafak
<p>Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başvurular başladı mı?</p>
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başvurular başladı mı?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları için beklentiler arttı. Sağlık Bakanlığı alımı branş ve kadro dağılımına ilişkin detaylar geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’ye yayımlanmıştı. Buna göre, diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip, uzman tabip alım yapılacak. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvurusu başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/ 6

36 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı, Kadrosunda 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip kadrolarından toplam 36 bin sözleşmeli sağlık personel alacak. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık çalışanı alımı başvuru takviminde için gözler ÖSYM KPSS tercih kılavuzunda. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başladı mı? İşte, ayrıntılar.

2/ 6

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı alımı başvuru tarihleri sağlıkçılar tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

3/ 6

Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi. Bu gelişme sonrası Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım takvimi de bir hayli merak konusu oldu.

4/ 6

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları takvimine ilişkin henüz resmi bir açkılama gelmedi. Sağlık Bakanlığı alımları için ÖSYM KPSS tercih kılavuzunun önümüzdeki aylarda yayınlanması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanlığı personel alımı duyuruları için tıklayın

5/ 6

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. 


6/ 6

Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı şöyle olacak. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

#Sağlık Bakanlığı
#Sağlık Bakanlığı personel alımı
#Hemşire
#doktor
#ebe alımları
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başladı mı, başvurular ne zaman? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?