Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı için gerçekleştireceği 3 bin 658 sürekli işçi alımında kura heyecanı başladı. Başvuruların İŞKUR üzerinden tamamlanmasının ardından, gözler noter huzurunda yapılacak kura çekimine çevrildi. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, aşçı ve güvenlik görevlisi gibi kadrolara yerleştirmelerin belirleneceği kura için süreç resmen takvime bağlandı. Kuraya katılacak binlerce aday sonuç tarihini merakla bekliyor.
Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı işçi alımı sürecinde başvurular tamamlandı, şimdi sırada kura çekimi var. 9 Mayıs’ta sona eren başvuru sürecinin ardından, 3 bin 658 kişilik kadro için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı gibi kadrolarda görev alacak adayların belirleneceği kura sonrası, 81 ilde istihdam edilecek personel listesi netleşecek. Süreci yakından takip eden binlerce aday kura tarihini bekliyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ
Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TARİHİ
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrilecek.
Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacak.
İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 30 Mayıs tarihinde tamamlanacak.
Kurada kazanan adaylar, belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.