Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı işçi alımı sürecinde başvurular tamamlandı, şimdi sırada kura çekimi var. 9 Mayıs’ta sona eren başvuru sürecinin ardından, 3 bin 658 kişilik kadro için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı gibi kadrolarda görev alacak adayların belirleneceği kura sonrası, 81 ilde istihdam edilecek personel listesi netleşecek. Süreci yakından takip eden binlerce aday kura tarihini bekliyor.