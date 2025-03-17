



HEMŞİRE ALIMI NE KADAR OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 37 bin personel alımı branş dağılımı belli olmadığı için 2025 yılı içinde ne kadar hemşire alınacağı da netleşmedi. Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak olan personel alımına ilişkin detaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuz aracılığı ile duyurulacak.



