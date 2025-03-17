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Hemşire alımı ne kadar? Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı diyetisyen, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri branş dağılımı belli oldu mu?

Hemşire alımı ne kadar? Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı diyetisyen, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri branş dağılımı belli oldu mu?

10:2217/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağının müjdesini verdi. Sağlık Bakanlığı 2025 yılı personel alımında toplam alım yapılacak kadronun belli olmasıyla gözler branş dağılımına çevrildi. Peki hemşire alımı ne kadar olacak? Peki 2025 Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı ne zaman? Sağlık personeli alımı KPSS şartı var mı? İşte Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı branş dağılımı detayları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla katıldığı iftar programında, sağlık camiasının merakla beklediği müjdeli haberi verdi ve 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağını açıkladı. Sağlık camiasının beklediği önemli bir müjdeyi sağlık çalışanları ve aziz milletiyle paylaşmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum."


HEMŞİRE ALIMI NE KADAR OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 37 bin personel alımı branş dağılımı belli olmadığı için 2025 yılı içinde ne kadar hemşire alınacağı da netleşmedi. Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak olan personel alımına ilişkin detaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuz aracılığı ile duyurulacak.



37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 yılında yapılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 36 bin personel alımı için başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Başvurunun ayrıntıları ve kılavuzun önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.



37 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI HANGİ BRAŞTA OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında yapılan açıklamayla birlikte, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edileceği açıklanmıştı.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

2024 yılında yapılan bu duyuruyla birlikte Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklanmış fakat başvuru tarihleri duyurulmamıştı.

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