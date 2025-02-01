Sağlık Bakanlığı il dışı kura çekimi tamamlandı. Kura çekilişi 31.01.2025 tarihinde saat 10:30 'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura başvurusunda bulunan sağlık görevlileri, tayin sonuçlarını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?