Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ve isim listesi belli oldu. Sağlık Bakanlığı il dışı kura çekimi tamamlandı. 31 Ocak 2025 tarihinde saat 10:30'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişinin ardından sağlık çalışanları, tayin sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ve isim listesi nereden öğrenilir? İşte Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları isim listesi 2025
Sağlık Bakanlığı il dışı kura çekimi tamamlandı. Kura çekilişi 31.01.2025 tarihinde saat 10:30 'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura başvurusunda bulunan sağlık görevlileri, tayin sonuçlarını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
SAĞLIK BAKANLIĞI İL DIŞI KURA ÇEKİLİŞ SONUCU NEREDEN YAYIMLANDI?
Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlandı. Adaylar, isim listesini yayımlanan video üzerinden görüntüleyebiliyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kura çekilişi, Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı ( https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi ) üzerinden canlı olarak yayınlanmıştır. Adaylar, isim listesine yayımlanan video üzerinden erişebilir.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN 2025 İSİM LİSTESİ
Yerleştirme sonuçları, aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ( https://yhgm.saglik.gov.tr/ ) yayımlanacaktır.
İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME KURA SONUÇLARI
Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası bugün (31 Ocak 2025 Cuma) günü gerçekleştirildi. Kura çekimi Sağlık Bakanlığı YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kura sonuçları bakanlığın “yhgm.saglik.gov.tr” üzerinden öğrenilebilecek.