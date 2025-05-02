Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere KPSS ile 15 bin 342 sözleşmeli personel ve İŞKUR üzerinden ise temizlik görevlisi, güvenlik personeli, klinik destek elemanı olmak üzere toplamda 3 bin 658 sürekli işçi alacak. Başvurular 5 – 9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başka iller için başvuru yapılır mı? ikametgah şartı var mı? İşte detaylar.
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alınacağını duyurdu. KPSS ile alımı yapılacak sözleşmeli personel için başvurular 2-8 Mayıs tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM üzerinden alacak. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımları başvurusu ise İŞKUR üzerinden 5 – 9 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ikametgah şartı var mı başka iller için başvuru yapılabilir mi? İşte detaylar.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başka iller için başvuru yapabilir mi ikametgah şartı var mı?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları da belli oldu. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.
Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı hangi branşta olacak, hastanelere işçi alımı kontenjan dağılımı nasıl?
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Buna göre, 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı istihdam edilecek.
Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir.
Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un http://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."