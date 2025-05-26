İŞKUR e Şube üzerinden Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 sürekli işçi alımı kapsamında nihai aday listesi açıklandı. Bu liste, başvuruları uygun bulunan ve kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların isimlerini içermektedir. Bu liste, işe yerleşenlerin değil, sadece kuraya gireceklerin listesidir. İşte temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi İŞKUR nihai liste kuraya katılacaklar.