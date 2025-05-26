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Sağlık Bakanlığı 3.658 temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi İŞKUR nihai liste isim listesi açıklandı

Sağlık Bakanlığı 3.658 temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi İŞKUR nihai liste isim listesi açıklandı

13:4826/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai lise</p>
Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai lise

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımları, Türkiye genelinde gerçekleştirilen alımların bir parçasıdır. 3.658 sürekli işçi alımı için başvurular 5 Mayıs - 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un e-şube adresi üzerinden alındı. Sağlık Bakanlığı'nın sürekli işçi alımı nihai aday listesi İŞKUR üzerinden açıklandı. İşte Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kuraya katılacaklar temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi İŞKUR nihai liste isim listesi.

İŞKUR e Şube üzerinden Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 sürekli işçi alımı kapsamında nihai aday listesi açıklandı. Bu liste, başvuruları uygun bulunan ve kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların isimlerini içermektedir. Bu liste, işe yerleşenlerin değil, sadece kuraya gireceklerin listesidir. İşte temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi İŞKUR nihai liste kuraya katılacaklar.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi 27 Mayıs 2025 Salı günü noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek. Kura çekimi Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Kura Sonuçları: Kura çekimi tamamlandıktan sonra aynı gün (27 Mayıs 2025) saat 20:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden ilan edilecek. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai liste.

Nihai Listeye Nasıl Ulaşılır?

Nihai aday listesine ulaşmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İŞKUR E-Şube Adresine Giriş:

https://esube.iskur.gov.tr adresine gidin.

"İş Arayan" bölümünden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle veya e-Devlet ile giriş yapın.

İş Başvurularım Sekmesi:

Giriş yaptıktan sonra "İş Başvurularım" veya "İş Arayan > Başvurduğum İş İlanları" menüsüne tıklayın.

Sağlık Bakanlığı Başvurunuzu Bulun:

Yaptığınız Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusunu bulun.

Nihai Aday Listesi Bağlantısı:

Başvurunuzun detaylarında veya başvuru belgesinin yanında bulunan "Nihai Aday Listesi" bağlantısına tıklayarak listeyi görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI İŞKUR NİHAİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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