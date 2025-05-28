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Sağlık Bakanlığı işçi alımı Siirt kura sonuçları asil ve yedek isim listesi

Sağlık Bakanlığı işçi alımı Siirt kura sonuçları asil ve yedek isim listesi

16:2628/05/2025, Çarşamba
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<p>Sağlık Bakanlığı kura sonuçları Siirt işçi alımı asıl ve yedek isim listesi</p>
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları Siirt işçi alımı asıl ve yedek isim listesi

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı kapsamında 81 ilde yaptığı 3.658 sürekli işçi alımı yapıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekilişleri 27 Mayıs 2025 Salı günü noter huzurunda canlı olarak yapıldı. Kurada kazanan adaylar, belge işlemlerini tamamladıktan sonra görevlerine başlayacak. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Siirt kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.

Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 sürekli işçi alımı için kura çekimi yapıldı. İşçi alımı kura çekilişi, Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kurada asil olarak seçilen adaylar, herhangi bir mülakat sürecine tabi tutulmadan doğrudan işe alınacak. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Siirt asil ve yedek adayların isim listesi.

#Sağlık Bakanlığı
#işçi alımı
#Siirt kura sonuçları
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