



Sağlık Bakanlığı işçi almı kura tarihi saati, kura sonuçları, asıl ve yedek adayların isim listesi ne zaman belli olacak?

Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından alımlar kura yöntemiyle belirlenecek. Sağlık Bakanlığı, kura çekiminin 27 Mayıs 2025 tarihine kadar tamamlanacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı işçi almı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ve kura takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Bakanlığımızca ilan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.



