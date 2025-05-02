SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU: Sağlık Bakanlığı 3658 temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvurusu kadro branş dağlımı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.