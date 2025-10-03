SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA EKRANI: 2 bin 753 sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için düğmeye bastı. Bakanlık, 15 bin 247’si sözleşmeli personel, 2 bin 753’ü sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin kişiyi istihdam edecek. Sözleşmeli kadrolar için ÖSYM kılavuzu yayımlandı ve başvurular alınmaya başlandı. İşçi alımı başvuruları ise İŞKUR üzerinden yapılacak. Peki, başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı nasıl olacak?