SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN İŞKUR İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA EKRANI: 2 bin 753 sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

3/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
Sağlık Bakanlığı, 18 bin yeni personel alımı kapsamında 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi istihdam edeceğini açıkladı. ÖSYM üzerinden sözleşmeli personel başvuruları başladı. İşçi alımı için ise süreç İŞKUR tarafından yayımlanacak duyuruyla netleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartlar ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için düğmeye bastı. Bakanlık, 15 bin 247’si sözleşmeli personel, 2 bin 753’ü sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin kişiyi istihdam edecek. Sözleşmeli kadrolar için ÖSYM kılavuzu yayımlandı ve başvurular alınmaya başlandı. İşçi alımı başvuruları ise İŞKUR üzerinden yapılacak. Peki, başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı nasıl olacak?

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN ALIMA İLİŞKİN PAYLAŞIM!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımına ilişkin Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.

Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.

15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.

Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.

Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak. Adaylar, tercihlerini 29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2.753 sürekli işçi alımı için ilan, İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanın yayımlanmasıyla birlikte işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar belli olacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sürekli işçi alımının önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından yayımlanacağını belirtti. Bu sebeple adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesini takip etmeleri önem taşıyor.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

İŞKUR e-şube Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuru ekranı henüz açılmadı. İŞKUR tarafından yayımlanacak ilanla birlikte başvuru ekranının erişime açılması bekleniyor.

