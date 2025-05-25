Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları 9 Mayıs’ta sona ererken, gözler kura çekilişine çevrildi. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kuraları noter huzurunda canlı olarak çekilecek. Asil ve yedek aday olmak üzere listeler duyurulacak. Belirlenen takvimde başvuru yapmayan asil adayların yerine yedek adaylar davet edilecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? İşte Sağlık Bakanlığı İstanbul işçi alımı güvenlik görevlisi, aşçı, klinik destek elemanı ve temizlik görevlisi kura sonuçları kazananların isim listesi sorgulama ekranı.
Sağlık Bakanlığı İstanbul işçi alımı kura çekiliş sonuçları merak konusu. Sağlık Bakanlığı kura çekimi kurumun sosyal medya hesapları üzerinden noter huzurunda canlı olarak gerçekleştirilecek. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi gibi pozisyonlarda Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı yapıyor. İŞKUR işçi alımı başvuruları 5-Mayıs tarihleri arasında alındı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte nefesler bu kez kura çekilişi sonuçları için atmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? Sağlık Bakanlığı işçi alımı İstanbul kura çekimi sonuçları yerleşen asil ile yedek isim listesi sorgulama ekranı.
Sağlık Bakanlığı İstanbul işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek listesi nereden öğrenilecek?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ise 27-28 Mayıs tarihinde noter huzurunda yapılacak. Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Başvuru ve Nihai Liste
Başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınmıştır. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, kuraya katılmaya hak kazanan adayların yer aldığı nihai liste yayımlanmıştır. Adaylar, İŞKUR e-şube üzerinden "İş Başvurularım" sekmesine girerek "Nihai Aday Listesi" bağlantısından listelere ulaşabilirler.
Kura çekimi sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Asil olarak seçilen adaylar, gerekli belgeleri belirtilen tarihlerde ilgili kurumlara teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen veya şartları sağlamayan adayların yerine yedek adaylar davet edilecektir.
Kura sonuçları ve atama süreciyle ilgili tüm duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır; bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.