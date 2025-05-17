SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ: 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2025 İŞKUR nihai aday listesi sorgulama ekranı açıldı

Sağlık Bakanlığı’nın 3 bin 658 sürekli işçi alımı için başvuru süreci sona erdi. Gözler şimdi noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminde. Kura öncesi İŞKUR tarafından yayımlanan nihai listeyle, kura çekimine katılacak adaylar netleşti. İşte kura takvimi ve alım sürecine dair son gelişmeler...
Sağlık Bakanlığı’nın farklı branşlarda yapacağı 3 bin 658 sürekli işçi alımı için süreçte sona gelindi. Başvuruların ardından nihai aday listesi İŞKUR tarafından yayımlandı. Şimdi gözler noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimine çevrildi. Temizlik görevlisinden güvenlik elemanına kadar birçok pozisyon için yapılacak kura, binlerce adayın işe yerleşme umudu olacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı. 3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrildi.
Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacak.
İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin tamamlanmasının ardından kurada kazanan adaylar için kura sonuçları canlı olarak yayımlanacak.
Kurada kazananlar belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.
NİHAİ LİSTE BELLİ OLDU
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu. Bu liste kuraya katılacak adayları kapsayacak. Nihai aday listesi, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin yer aldığı listedir. Bu liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.
NİHAİ LİSTE NASIL SORGULANIR?
Aşağıdaki adımları takip ederek nihai aday listesine ulaşabilirsiniz:
İŞKUR e-şube adresine gidin.
“İş Arayan” bölümünden giriş yapın.
“İş Başvurularım” sekmesine tıklayın.
Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.
“Nihai Aday Listesi” bağlantısına tıklayarak listeyi indirin.
İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.