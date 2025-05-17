SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ: 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2025 İŞKUR nihai aday listesi sorgulama ekranı açıldı

NİHAİ LİSTE BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu. Bu liste kuraya katılacak adayları kapsayacak. Nihai aday listesi, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin yer aldığı listedir. Bu liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.