Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, kadro branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında ise 37 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih belli oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından hekim dışı personel alımı iki aşamada gerçekleşecek. Mayıs ayında 19 bin personel alımı için süreç tamamlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? Hangi kadro ve branşlara alım yapılacak?

1 /8 Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı 2025 başvuru tarihi, şartları, kontenjan, kadro ve branş dağılımına ilişkin detaylar, gelen son dakika açıklaması ile yakından takip ediliyor. Hemşire, sağlık memuru, ambulans ve acil bakım teknikeri, teknisyen gibi kadrolar için Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları, ÖSYM tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte, o konular hakkında bilgiler.

2 /8 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var? Mayıs'ta ilk etabını sonrakini de inşallah Ağustos ve Eylül'de. Mayıs ayında 19 bin alacağız. Sonra yine ilana çıkmış olacağız."

3 /8 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI? Bakan Memişoğlu, sağlık personeli atamasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu ve beklenen tarihi açıkladı. Memişoğlu açıklamasında şunları söyledi; "37 bin kadro aldık, önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ne kadar ihtiyacımız var, ilan edeceğiz. ÖSYM'ye yolluyoruz pazartesi itibarıyla. Mayısta 19 bin alacağız, 18 bin için de eylülde ilana çıkmış olacağız. Kılavuz, önümüzdeki hafta yayımlanmış olacak. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak. KPSS'ye göre onların atamaları yapılacak."

4 /8 SAĞLIK BAKANLIĞI 19 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı tarafından ilk aşamada mayıs ayında 19 bin personel alımı yapılacak. Bakanlık tarafından başvuru kılavuzu 28 Nisan'da ÖSYM'ye gönderilecek. Böylelikle ilk aşamada 19 bin personel alımı için ilan ve başvuru kılavuzu yayımlanacak. Buna göre; Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzu 28 Nisan 2025 Pazartesi günü ÖSYM tarafından yayımlanacak.

5 /8 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımına ilişkin fikir oluştu.

6 /8 Memişoğlu, 19 bin personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsinin olacağını duyurdu. Hangi branştan kaç kişi için ilan açılacağı ise ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz sonrasında belli olacak. ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu kılavuz için tıklayın

7 /8 Sağlık Bakanlığı 37 personel alımı kadro ve branş dağılımı ÖSYM kılavuzu ile belli olacak. Öte yandan Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı için kadro ve branşlar geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.