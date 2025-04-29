Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı hem KPSS puanı ile hem de İŞKUR üzerinden başvuru yapacak vatandaşlar tarafından merak konusu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre, 2025 yılında toplam 37 bin personel alımı yapılacak. Bu alımın 19 bin kişilik ilk etabı Mayıs ayında gerçekleştirilecek. Kalan 18 bin personel alımı için ise Eylül ayında ilana çıkılması bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel işçi alımı başladı mı, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı alımı hangi hastanelerde olacak?
Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı için planladığı 37 bin personel alımının ilk aşaması olan 19 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı konusu, adaylar tarafından merakla beklenmekte. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre, başvuru kılavuzunun 28 Nisan 2025 Pazartesi günü ÖSYM tarafından yayımlanacağı açıklanmıştı.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı için planladığı 37 bin personel alımının ilk aşaması olan 19 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Bakanlık, ihtiyaç duyulan kadroların belirlenmesi ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından başvuru kılavuzunu ÖSYM'ye iletecek ve kılavuzun yayımlanması beklenmekte.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı için başvuru kılavuzu yayınlanmadığı için hangi branşta ne kadar sözleşmeli ve sürekli işçi alımı yapılacağı da netlik kazanmadı. Başvuru kılavuzunda, başvuru yöntemi, tarihleri, kadroların özel ve genel şartları, alım yapılacak iller, sınav ve eğitim detayları gibi bilgiler yer alacaktır. Adayların, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'nin resmi internet sitelerini düzenli olarak takip etmeleri önerilir.
Kılavuz yayımlandığında, başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları gibi detaylar da netleşecektir. Özellikle hemşirelik ve yardımcı sağlık hizmetleri branşlarında önemli sayıda alım yapılması beklenmekte.
Hangi ilde hastaneler ne kadar diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire alacak?
Bakan Memişoğlu, sağlık personeli atamasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu ve beklenen tarihi açıkladı. Memişoğlu açıklamasında şunları söyledi; "37 bin kadro aldık, önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ne kadar ihtiyacımız var, ilan edeceğiz. ÖSYM'ye yolluyoruz pazartesi itibarıyla. Mayısta 19 bin alacağız, 18 bin için de eylülde ilana çıkmış olacağız. Kılavuz, önümüzdeki hafta yayımlanmış olacak. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak. KPSS'ye göre onların atamaları yapılacak."
Sağlık Bakanlığı tarafından ilk aşamada mayıs ayında 19 bin personel alımı yapılacak. Bakanlık tarafından başvuru kılavuzu 28 Nisan'da ÖSYM'ye gönderilecek. Böylelikle ilk aşamada 19 bin personel alımı için ilan ve başvuru kılavuzu yayımlanacak.
Buna göre; Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzu 28 Nisan 2025 Pazartesi günü ÖSYM tarafından yayımlanacak. Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ilan eylül ayında yayımlanacak.
Memişoğlu, 19 bin personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsinin olacağını duyurdu. Hangi branştan kaç kişi için ilan açılacağı ise ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz sonrasında belli olacak.
Sağlık Bakanlığı’nın önceki alımında kontenjan, branş dağılımı ile en küçük ve en yüksek atama puanları şu şekilde olmuştu: