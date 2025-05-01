Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı hangi illere yapılacak? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi yapılacak iller açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için planladığı 37 bin kişilik hekim dışı personel alımının ilk etabında 19 bin kadro için başvurular Mayıs ayında alınacak. Ayrıca, İŞKUR üzerinden yapılacak 3 bin 658 sürekli işçi alımıyla ilgili süreç de yakında başlayacak. Başvuru kılavuzları ve branş dağılımları önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

1 /8 Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılı kapsamında yapılacak 19 bin kişilik personel alımında hemşire, diyetisyen, sağlık yönetimi ve çeşitli sağlık meslek gruplarının yer alacağını açıkladı. Başvurular yalnızca internet üzerinden alınacak; elden ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Branş dağılımı illerdeki ihtiyaçlara göre belirlenecek. Yerleştirme süreci ÖSYM kılavuzu ile netlik kazanacak.

2 /8 SAĞLIK BAKANLIĞI 19 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU 2025 AÇIKLANDI MI? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 37 bin kadroyu aldıklarını ve personel ihtiyaç sayısını Pazartesi günü ( 28 Nisan) tarihinde ÖSYM’ye ileteceklerini duyurmuştu.

3 /8 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu, İŞKUR resmi internet sitesinden gerçekleşecek. Başvurular 5-9 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Kısa süre içerisinde kılavuzla birlikte detayların belli olması ön görülüyor. ÖSYM iletilen eksik kadrolara ilişkin başvuru kılavuzu çalışmalarını henüz tamamlamadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzunun en geç 2 Mayıs cuma gününe kadar erişime açılması ve başvuruların başlaması bekleniyor.

4 /8 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunda alım yapılacak kadroların branş dağılımı, özel ve genel şartlar, eğitim, sınav gibi aranan şartlar yer alacak.

5 /8 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI? Sağlık Bakanlığı personel alımlarında her yıl belirli bir alana öncelik veriyor.İhtiyaçlar doğrultusunda hastanelerde ve diğer sağlık kurumlarındaki eksik branşlar belirlendi. Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada “ Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak.”ifadelerini kullandı.

6 /8 18 BİN PERSONEL ALIMI EYLÜL’DE YAPILACAK Sağlık Bakanlığı 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştirecek. İlk etapta alımlar 19 bin personel alımıyla başlayacak ve ardından Eylül ayında süreç devam edecek. 19 bin personel alımı için başvuru yapan ancak ataması yapılmayan adaylar 18 bin personel alımına da müracaat edebilecek.

7 /8 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda başvurular yapılacak. Yerleştirme işlemleri ise ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Bakan Memişoğlu, atamaların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını aktarmıştı. Adayların aynı puanda olması durumunda mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması durumunda ise yaşı büyük olana öncelik sağlanacak.