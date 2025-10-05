SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İŞKUR SON DAKİKA DUYURULAR: Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?

Sağlık Bakanlığı 2. etap personel ve işçi alımı süreci başladı. ÖSYM üzerinden alınan 2. etap personel başvurularının ardından, 2 bin 753 sürekli işçi alımı için süreç İŞKUR aracılığıyla yürütülecek. Adaylar, “Sağlık Bakanlığı İŞKUR başvuru ekranı açıldı mı, başvurular başladı mı?” sorularına yanıt arıyor.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere ikinci etapta personel ve işçi alımı yapılacak. 2 bin 753 sürekli işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. ÖSYM kanalıyla yürütülen sözleşmeli personel alımlarının ardından gözler, İŞKUR’un başvuru ekranı ve ilan detaylarına çevrildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 753 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2 bin 753 işçi alımı başvuru ekranı henüz açılmadı. Başvuruların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 753 İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU MU?
Kadro ve branş dağılımı, İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yada Sağlık Bakanlığı'nın https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Mayıs ayında yapılan 3 bin 658 sürekli işçi alımı kadro ve branş dağılımları şöyle olmuştu:
" 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı
BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.
Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.
15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.
Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.
Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.
Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."