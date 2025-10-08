SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İŞKUR SON DAKİKA DUYURU SAYFASI: Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları başladı mı, hangi illere alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2 bin 753 sürekli işçi alımı için hazırlıklar sürüyor. Başvuruların İŞKUR üzerinden elektronik ortamda yapılacağı duyuruldu. Hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve diğer sağlık tesislerinde görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek alımda, adaylar başvuru tarihleri, iller ve meslek grupları hakkındaki açıklamayı bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı, yeni dönem işçi alımı için düğmeye bastı. Toplam 2 bin 753 kişilik kontenjan ayrılan alımda, başvurular İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden kabul edilecek. Başvurular yalnızca online ortamda yapılabilecek; şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular geçerli sayılmayacak. Adaylar şimdi başvuru takvimi ve meslek dağılımına odaklanmış durumda.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 753 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Sağlık Bakanlığının 2 bin 764 sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 764 sürekli işçi alımına yönelik ilanlara, "esube.iskur.gov.tr", "yhgm.saglik.gov.tr" ve "kamuilan.sbb.gov.tr" internet adreslerinden ulaşılabiliyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 753 İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU MU?
Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımlarına bakıldığında, 1948 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi, 244 hastane klinik destek elemanı alınacak.
Başvurular, 13 Ekim'e kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.
Alımlar, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde yapılacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuru yapabilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?
Bakanlık tarafından işçi alımı yapılacak iller, ilanlar yayımlandıktan sonra belli oluyor. Geçtiğimiz Mayıs döneminde yapılan alımlar, Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirildi. Başvuru yapacak adaylardan o ilde yaşama şartı aranmıştı. Bu yılda benzer şekilde ikametgah şartının olması bekleniyor. Mayıs ayında en fazla kadro 3 bin 170 ile temizlik görevlisine ayrılırken, 240 silahsız güvenlik görevlisi, 242 klinik destek elemanı ve 6 aşçı alımı yapıldı.