SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İŞKUR SON DAKİKA DUYURU SAYFASI: Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları başladı mı, hangi illere alım yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Bakanlık tarafından işçi alımı yapılacak iller, ilanlar yayımlandıktan sonra belli oluyor. Geçtiğimiz Mayıs döneminde yapılan alımlar, Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirildi. Başvuru yapacak adaylardan o ilde yaşama şartı aranmıştı. Bu yılda benzer şekilde ikametgah şartının olması bekleniyor. Mayıs ayında en fazla kadro 3 bin 170 ile temizlik görevlisine ayrılırken, 240 silahsız güvenlik görevlisi, 242 klinik destek elemanı ve 6 aşçı alımı yapıldı.