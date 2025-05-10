SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri bitti mi?

Sağlık Bakanlığı’nın 15.342 sözleşmeli personel alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler KPSS-2025/4 tercih sonuçlarına çevrildi. 2-8 Mayıs tarihleri arasında yapılan tercihler sonrası, binlerce aday yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Sağlık alanında istihdam edilmek isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından hangi gün ilan edileceğini araştırıyor.
Sağlık Bakanlığı’nın 15.342 sözleşmeli personel alımı kapsamında yapılan KPSS-2025/4 tercih süreci tamamlandı. 8 Mayıs’ta sona eren başvuruların ardından gözler, hemşireden teknisyene, büro personelinden diyetisyene kadar birçok branşta yapılacak atamaların sonuçlarına çevrildi. ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden açıklanacak sonuçlar, kamu sağlık sektöründe görev almak isteyen on binlerce adayı yakından ilgilendiriyor.
KPSS 2025/4 TERCİH İŞLEMLERİ BUGÜN SON!
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.
Adaylar tercihlerini, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00'da başlayan tercih işlemleri, 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
15 BİN 342 PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi.
KPSS 2025/4 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmedi.
18 BİN PERSONEL ALIMI EYLÜL'DE
Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ilan eylül ayında yayımlanacak.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımı belli oldu.
15 bin 342 personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, alınacak sözleşmeli personelin 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olacak.