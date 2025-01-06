Aile hekimleri, yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı tepkilerini göstermek amacıyla bir kez daha iş bırakacak. Peki, sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
Aile Sağlık Merkezi çalışanları aralık ayından sonra bir kez daha iş bırakacak. Geçtiğimiz aylarda iki kez görev bırakma eylemi yapan Aile Hekimleri üçüncü kez grev yapacak. 81 ilde düzenlenecek iş bırakma eylemi, tam 5 gün sürecek. Aile Hekimleri, grev tarihlerinde kapalı olacak. Peki, sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman başlayacak/bitecek? Aile Hekimleri grev tarihleri ne zaman?
Aile hekimleri grev tarihleri
Aile hekimleri, yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı tepkilerini göstermek amacıyla 6-10 Ocak tarihleri arasında üçüncü kez iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.
Sağlık ocağı bugün açık mı?
Sağlık ocakları bugün kapalı. Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek olan bu eylem, 6 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.
Aile hekimleri kaç kez greve gitti?
Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları da 8 Ocak Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemine katılacak.
Aile hekimleri daha önce 5-7 Kasım ve 2-6 Aralık tarihlerinde benzer eylemler düzenlemişti.
Aile hekimleri neden grevde, ne istiyor?
Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"ne karşı aile hekimleri iş bırakma eylemi başlattı.
Performansa dayalı olarak hazırlanan düzenlemenin, iş yükünü artırdığı ve hak kayıplarına neden olduğu belirtiliyor.
TTB bu duruma karşı meslek onurunu korumak ve daha iyi çalışma şartları talep etmek amacıyla iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.