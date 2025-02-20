BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat





Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın 21 Şubat ara verildi.





Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi olacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.





Açıklamada, hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocukları anaokulu, kreşler ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirildi.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerden çalışan personelin izin durumlarının birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.















