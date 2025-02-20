Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin raporunda, ülkenin önemli bölümünde kar yağışının etkili olacağı açıklanmıştı. Birçok ilde şiddetini arttıran kar yağışının ardından okullar için de tatil açıklamaları geldi. Peki Sakarya, Yalova ve Bolu'da yarın okullar tatil edildi mi?
Ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk ve kar yağışlı hava ile birlikte tatil haberleri de gelmeye devam ediyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği kar tatili haberi son olarak Bolu Valiliğinden geldi. Peki Sakarya ve Yalova'da durum de, tatil var mı?
BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat
Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın 21 Şubat ara verildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi olacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocukları anaokulu, kreşler ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirildi.
Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerden çalışan personelin izin durumlarının birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.
KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat
Kar yağışının özellikle yüksek bölgelerde etkili olmasıyla tatil de gündeme geldi. Ancak Kocaeli Valiliği henüz tatil ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat
Sakarya'da da zaman zaman etkisini gösteren kar yağışının ardından öğrenciler kar tatili bekliyor. Ancak Sakarya Valiliğinden konula ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
KARABÜKTE OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat
Karabük'ün özellikle yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Okulların tatil edilmesine ilişkin Karabük Valiliğinden resmi bir açıklama gelmedi.
SAKARYA, KOCAELİ VE KARABÜK'TE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Sakarya, Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimleri ile Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Sakarya'nın Kocaeli ilçesine bağlı Kestanepınarı, Çakmaklı, Kirazlı, Şerbetpınarı, Aktaş, Süngüt ve Kızılüzüm mahalleleri yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kocaali Belediyesi ekipleri, söz konusu bölgelerde kar küreme çalışması yapıyor.
Öte yandan, Kocaali ve Hendek ilçelerini birbirine bağlayan Çam Dağı yolu mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Ormanlık alanlar ve tarım arazilerinin kar altında kaldığı bölgede bazı yerlerde kardelenler görüntülendi.
- Kocaeli
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Otoyolun Derince ve Körfez geçişinde yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken, ekipler karla mücadele çalışması yürütüyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.
Ayrıca, Körfez, Derince ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ve Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
- Karabük
Karabük'ün yüksek kesimleri de kar yağışıyla beyaza büründü.
Yağış, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.