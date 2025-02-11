Sakarya Valiliği, soğuk ve yağışlı hava konusunda uyarılarda bulundu. Meteoroloji'nin son tahminlerinin ardından kar yağışının beklendiği ilde öğrenciler ise okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki Sakarya'da yarın 12 Şubat okullar tatil mi? İşte valilikten yapılan uyarılar ve tatil ile ilgili son gelişmeler.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminlerinde ülkenin büyük bir bölümünde soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olacağını açıklamıştı. Sakarya'da da beklenen kar yağışının ardından Sakarya Valiliğinden açıklama yapıldı. İşte valiliğin açıklamaları.
SAKARYA'DA YARIN 12 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
Sakarya Valiliği olumsuz hava koşulları beklentisi üzerine uyarılarda bulundu. Ancak okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
VALİLİKTEN YAĞIŞ UYARISI
Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre il genelinde akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde yağışların olacağını, gece yarısı ve Çarşamba günü ise öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışına karşı vatandaşlara sosyal medya hesabı üzerinden uyarıda bulundu.
Valilik tarafından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji verilerine göre; İlimizde bugün (11 Şubat Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam edecek olan yağışların; gece ara vereceği ve yarın (12 Şubat (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir.
Yağışların yarın akşam saatlerinde örtü bırakması ve soğuk havanın etkisiyle, buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.