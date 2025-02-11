Valilik tarafından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji verilerine göre; İlimizde bugün (11 Şubat Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam edecek olan yağışların; gece ara vereceği ve yarın (12 Şubat (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir.