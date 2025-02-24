Samsun’da okullar tatil mi?

Samsun’da 25 Şubat 2025 Salı günü okulların tatil olacağına dair henüz valilik tarafından bir açıklama gelmedi.

Samsun’da 24 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olacağı açıklanmıştı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim öğretime 24 Şubat Pazartesi günü ara verildiğini duyurdu.