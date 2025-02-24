Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Karadeniz Bölgesi’ndeki illerde kar yağışı etkili olmasıyla birlikte bugün bazı il ve ilçelerde okullar tatil olmuştu. Peki 25 Şubat Salı Samsun, Giresun, Amasya, Gümüşhane’de okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Pazar günü etkisini sürdüren yağışlar sonrası Samsun, Giresun, Amasya, Gümüşhane’de eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Meteoroloji, birçok il için daha kar yağışı uyarısında bulundu. Peki Samsun, Giresun, Amasya, Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 25 Şubat Salı Valilikten son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?
Samsun’da okullar tatil mi?
Samsun’da 25 Şubat 2025 Salı günü okulların tatil olacağına dair henüz valilik tarafından bir açıklama gelmedi.
Samsun’da 24 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olacağı açıklanmıştı.
Samsun Valisi Orhan Tavlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim öğretime 24 Şubat Pazartesi günü ara verildiğini duyurdu.
Giresun’da okullar tatil mi?
Giresun’da 25 Şubat Salı günü okulların tatil olacağına dair Valilikten herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.
Giresun’da okullar bugün tatil olmuştu.
Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve don ile buzlanma tehlikesine istinaden 24 Şubat Pazartesi günü anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, liseler, halk eğitimi kursları, gündüz eğitim veren Kur’an kursları, gündüz bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği ifade edildi.
Amasya’da okullar tatil mi?
25 Şubat Salı günü Amasya’da okullar tatil olup olmayacağına ilişkin Valilikten son dakika kar tatili açıklaması henüz gelmedi.
Amasya’da okullar bugün tatil olduğu açıklanmıştı.
Amasya genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için, 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir."
Gümüşhane’de okullar tatil mi?
İstanbul Valiliği 25 Şubat Salı gününe ilişkin henüz açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
Torul’da okullar bugün tatil olmuştu.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulandı. Açıklamada, etkisini devam ettiren kar yağışı dolasıyla can ve mal güvenliğine yönelik tedbir alındığı belirtilerek, ilçede tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi.