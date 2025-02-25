Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Karadeniz Bölgesi’ndeki illerde kar yağışı etkili olmasıyla birlikte bugün bazı il ve ilçelerde okullar tatil olmuştu. Peki 26 Şubat Çarşamba Samsun, Giresun, Amasya, Gümüşhane’de okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Pazar günü etkisini sürdüren yağışlar sonrası Samsun, Giresun, Amasya, Gümüşhane’de eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Meteoroloji, birçok il için daha kar yağışı uyarısında bulundu. Peki Samsun, Giresun, Amasya, Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 25 Şubat Salı Valilikten son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?
Samsun’da okullar tatil mi?
26 Şubat Çarşamba günü kar tatili olup olmadığına ilişkin Samsun Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi
Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 25 Şubat Salı günü eğitime ara verilmişti.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.Tavlı, açıklamasında, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 25 Şubat 2025 Salı günü 1 gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verdi.Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacak.
Giresun’da okullar tatil mi?
Giresun Valiliğinden 26 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Giresun'da bugün okullar tatil olmuştu. Giresun'da, kar yağışı nedeniyle 25 Şubat eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan yoğun kar yağışı ve don ile buzlanma tehlikesine istinaden ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Giresun genelinde 25 Şubat Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında gaziler, engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.
Gümüşhane’de okullar tatil mi?
İstanbul Valiliği 26 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edildiğin ilişkin henüz açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
Amasya’da okullar tatil mi?
26 Şubat Çarşamba günü Amasya’da okullar tatil olup olmayacağına ilişkin Valilikten son dakika kar tatili açıklaması henüz gelmedi.