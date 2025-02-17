Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu’da okullar tatil mi? 18 Şubat Salı Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?

Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu'da kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Meteoroloji’nin uyarıları sonrası yarın okullar tatil mi? Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu’da okul tatil edildi mi? 18 Şubat Salı Valilikten son dakika kar tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt aranmaya başlandı.
"Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu’da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu raporunu paylaştı. Bu hafta yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı, sağanak yağmur ve dondurucu soğuk hava koşulları etkisini gösteriyor. Meteoroloji’nin uyarıları sonrası yarın okullar tatil mi? Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu’da okul tatil edildi mi? 18 Şubat Salı Valilikten son dakika kar tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt aranmaya başlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kar yağışı uyarısında bulundu. MGM’den apılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop'un iç ve yüksekleri ile Kastamonu'da, gece saatlerinden itibaren Samsun'un iç ve yüksekleri, Çorum, Amasya'nın yüksek kesimleri ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ordu'nun yüksekleri ve yüksek kesimlerinden başlayarak zamanla Tokat'ta kuvvetli (5-20 cm), Sinop'un yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Peki Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu’da okul tatil edildi mi? 18 Şubat Salı okul var mı?
Samsun’da okullar tatil mi? 18 Şubat Salı günü için Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?
Olumsuz hava şartlarının baş gösterdiği Samsun’da okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Ancak Samsun Valiliği'nden konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı.
Sinop’ta okullar tatil mi? 18 Şubat Salı okul var mı?
18 Şubat Salı günü için Sinop Valiliğinden tatil duyurusu yapılmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.
Ordu’da okullar tatil mi? 18 Şubat Salı Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?
Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısında bulunduğu Ordu’da 18 Şubat Salı günü için kar tatiline ilişkin şu ana kadar Valilikten herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kastamonu’da okullar tatil mi?
Bugün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağı Kastamonu’da kar tatili olup olmayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kastamonu Valiliğinden okulların tatil edildiğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.