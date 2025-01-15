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Samsung Galaxy S25 Ultra iddialı geliyor: Telefonun teknik ve tasarım detayları sızdırıldı

Samsung Galaxy S25 Ultra iddialı geliyor: Telefonun teknik ve tasarım detayları sızdırıldı

16:5715/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
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<p>Samsung Galaxy S25 Ultra teknik ve tasarım özellikleri</p>
Samsung Galaxy S25 Ultra teknik ve tasarım özellikleri

Galaxy S'nin yıllık tartışmasına dayanarak, 2025 yılı başında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Galaxy S serisi genellikle Ocak-Şubat dönemlerinde tanıtılıyor ve cihazlar Mart ayında satışa sunuluyor. Samsung Galaxy S25 Ultra’nın teknik ve tasarım detayları sızdırıldı.

Samsung, önümüzdeki yılın başında yeni serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin en güçlü oyuncusu Galaxy S25 Ultra özellikleri hakkında şimdiye kadar bilinenleri içeriğimizde topladık. İşte Samsung Galaxy S25 Ultra muhtemel teknik ve tasarım özellikleri:

6.8 inç QHD+ AMOLED ekran

120Hz yenileme hızı

Yüksek çözünürlük seviyesi ve HDR10+ desteği

Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci

Android 15 tabanlı One UI 7.0 yazılım

Ana kamera: 200 MP ana sensör (muhtemelen geliştirilmiş bir ISOCELL sensörü)

Telefoto: 12 MP telefoto lens, 10x optik yakınlaştırma

Ultra geniş açı: 12 MP ultra geniş açılı lens

200MP ana kamera ve üç 50MP ultra geniş, telefoto ve super telefoto kamera

5000mAh veya daha büyük bir batarya

45W hızlı şarj desteği

Kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteği

162,8 x 77,6 x 8,2 mm ölçülerinde, 0,4 mm daha ince

Samsung Galaxy S25 Ultra renkleri nasıl olacak?

Titanyum Mavi/siyah, Titanyum Pembe Gümüş ve Titanyum Yeşim Yeşili özel renk seçeneklerinin sunulacağını da öğrendiğimiz seri için yeni bilgiler bu şekilde.

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