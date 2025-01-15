Galaxy S'nin yıllık tartışmasına dayanarak, 2025 yılı başında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Galaxy S serisi genellikle Ocak-Şubat dönemlerinde tanıtılıyor ve cihazlar Mart ayında satışa sunuluyor. Samsung Galaxy S25 Ultra’nın teknik ve tasarım detayları sızdırıldı.
Samsung, önümüzdeki yılın başında yeni serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin en güçlü oyuncusu Galaxy S25 Ultra özellikleri hakkında şimdiye kadar bilinenleri içeriğimizde topladık. İşte Samsung Galaxy S25 Ultra muhtemel teknik ve tasarım özellikleri:
6.8 inç QHD+ AMOLED ekran
120Hz yenileme hızı
Yüksek çözünürlük seviyesi ve HDR10+ desteği
Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
Android 15 tabanlı One UI 7.0 yazılım
Ana kamera: 200 MP ana sensör (muhtemelen geliştirilmiş bir ISOCELL sensörü)
Telefoto: 12 MP telefoto lens, 10x optik yakınlaştırma
Ultra geniş açı: 12 MP ultra geniş açılı lens
200MP ana kamera ve üç 50MP ultra geniş, telefoto ve super telefoto kamera
5000mAh veya daha büyük bir batarya
45W hızlı şarj desteği
Kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteği
162,8 x 77,6 x 8,2 mm ölçülerinde, 0,4 mm daha ince
Samsung Galaxy S25 Ultra renkleri nasıl olacak?
Titanyum Mavi/siyah, Titanyum Pembe Gümüş ve Titanyum Yeşim Yeşili özel renk seçeneklerinin sunulacağını da öğrendiğimiz seri için yeni bilgiler bu şekilde.