Samsung, merakla beklenen Galaxy S25 serisini tanıttı. Yapay zeka ile gelen Galaxy S25 Ultra, 22 Ocak’ta diğer modellerle birlikte ön siparişe açıldı. Galaxy S25 Ultra, önceki seride olduğu gibi dörtlü arka kamera kurulumuyla geliyor. Peki Peki, Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatı ne kadar? İşte Samsung Galaxy S25 Ultra’nın teknik ve tasarım özellikleri.
Samsung bugünkü Galaxy Unpacked etkinliği ile Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modellerini tanıttı. Yapay zekâ destekli yeni Galaxy AI teknolojisiyle Galaxy S25 Ultra geliyor. Galaxy S25 Ultra, Titanyum Mavi, Titanyum Gri, Titanyum Siyah ve Titanyum Gümüş olmak üzere dört farklı renk ve titanyum çerçeve tasarımıyla birlikte geliyor. İşte Galaxy S25 Ultra özellikleri.
Samsung Galaxy S25 Ultra, üst düzey özellikleriyle dikkat çeken bir amiral gemisi olarak öne çıkıyor. Galaxy S25 Ultra modelinde 12 GB RAM sunuyor. 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri sunan Galaxy S25 Ultra, 5000 mAh batarya kullanıyor ve Snapdragon 8 Elite for Galaxy ile geliyor. İşte Samsung Galaxy S25 Ultra özellikleri.
Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri
Ekran: 6.9 inç QHD+, Entegre S Pen, Corning Gorilla Armor cam
İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3 nm)
Batarya: 5.000 mAh
Kamera: Ultra Geniş: 50 MP, Geniş: 200 MP, Telefoto (5x): 50 MP, Telefoto (3x): 10 MP
Ön Kamera: 12 MP
RAM: 12 GB
Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
Malzeme: Titanyum çerçeve
Boyut: 77.6 x 162.8 x mm
Ağırlık: Açıklanmadı
Renk Seçenekleri: Titanyum Mavi, Gri, Gümüş, Siyah
Galaxy S25 Ultra tasarımı nasıl?
Galaxy S25 Ultra, Titanyum Mavi, Titanyum Gri, Titanyum Siyah ve Titanyum Gümüş olmak üzere dört farklı renk ve titanyum çerçeve tasarımıyla birlikte geliyor. Galaxy S25 Ultra, tasarım olarak Galaxy S24 Ultra’ya büyük oranda benziyor ancak artık köşeler daha yuvarlak hatlara sahip. Yan çerçeveler de artık tamamen düz yapıda.
Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy S25 Ultra, Titanyum Mavi, Titanyum Gri, Titanyum Siyah ve Titanyum Gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacak.
Galaxy S25 Ultra 256GB: 83.499 TL
Galaxy S25 Ultra 512GB: 91.499 TL
Galaxy S25 Ultra 1 TB: 101.499 TL
Samsung Galaxy S25+ (Galaxy S25 Plus) fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy S25+ 12/256 GB: 63.499 Türk Lirası
Samsung Galaxy S25 fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy S25 12/128 GB: 51.499 Türk Lirası
Samsung Galaxy S25 12/256 GB: 55.499 Türk Lirası
Samsung Galaxy S25 Ultra ne zaman çıkacak?
Galaxy S25 Ultra, 22 Ocak’ta diğer modellerle birlikte ön siparişe açıldı. Samsung Galaxy S25 modelleri, 9 Şubat 2025 tarihine kadar ön sipariş kampanyası ile çeşitli avantajlar sunacak.