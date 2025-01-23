Galaxy S25 Ultra tasarımı nasıl?

Galaxy S25 Ultra, Titanyum Mavi, Titanyum Gri, Titanyum Siyah ve Titanyum Gümüş olmak üzere dört farklı renk ve titanyum çerçeve tasarımıyla birlikte geliyor. Galaxy S25 Ultra, tasarım olarak Galaxy S24 Ultra’ya büyük oranda benziyor ancak artık köşeler daha yuvarlak hatlara sahip. Yan çerçeveler de artık tamamen düz yapıda.