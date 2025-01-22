Samsung bu akşam düzenlenecek Unpacked 2025 etkinliği ile yeni modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenecek Unpacked 2025 canlı etkinliğinde yeni Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung S25+ ve Galaxy S25 tanıtılacak. Galaxy AI ve One UI7 ile gelecek olan yeni özellikler ile kullanıcı deneyimleri üst düzeye çıkacak. Samsung Unpacked 2025 etkinliği şirketin resmi internet sitesinden canlı olarak izlenebilecek. Peki yeni Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Teknik özellikleri neler?
Teknoloji devi Samsung, bu akşam yeni akıllı telefonlarını Unpacked 2025 etkinliğinde tanıtacak. Dünyanın en fazla tercih edilen telefon modelleri arasında yer alan Samsung Galaxy'nin yeni serisi S25 güçlendirilmiş yapay zeka ile satışa sunulacak. Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25+ ve Galaxy S25 serilerinin tanıtımı canlı olarak yayınlanacak. Samsung Unpacked 2025 etkinliğinde yeni modellerin teknik özellikleri yanı sıra ön sipariş fiyatları da belli olacak. İşte yeni Samsung Galaxy S25 serisi hakkındaki tüm detaylar...
SAMSUNG UNPACKED 2025 ETKİNLİĞİNDE YENİ GALAXY S25 SERİSİNİ TANITIYOR
ABD'nin Kaliforniya eyalatinde düzenlenen Samsung Unpacked 2025 etkinliği samsung.com.tr adresi üzerinden ya da Youtube hesabından saat 21.00'da canlı izlenebilecek.
SAMSUNG GALAXY S25 FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Samsung'un yeni Galaxy S25 serisi bu akşamki etkinlikte tanıtılacak. Tanıtım sırasında yeni modellerin fiyatları da belli olacak. Fiyatlar açıklandığında haberimizde paylaşacağız.
TANITILACAK GALAXY CİHAZLARDA NE TÜR İYİLEŞTİRMELER YAPILDI?
Tanıtılacak Galaxy cihazlar size dayanıklı bir kasada şık ve hafif işlevsellik sunar. Kişiselleştirilmiş yapay zekayı bir üst seviyeye taşımaya hazır olun ve Galaxy AI ve One UI 7'nin sizi işlerinizi daha verimli yapmanız için nasıl güçlendirdiğini keşfedin. Kameradaki iyileştirmeler ve daha iyi düzenleme yetenekleri sayesinde daha da yaratıcı işlere imza atabilirsiniz. Bunlarla birlikte, gelişmiş işlemci sayesinde istediğiniz her şeyi daha uzun süreler yapabilirsiniz.
SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
Ekran: 6.9" ProScaler
Boyutlar: 162.8 x 77.6 x 8.2 mm
Kamera: 50MP (Ultra Geniş)
200MP (Geniş)
50MP / 10MP (Telefoto)
12MP (Ön)
Batarya: 5000 mAh
GALAXY S25+ TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
Ekran: 6.7" ProScaler
Boyutlar: 15.4 x 75.8 x 7.3 mm
Kamera: 12MP (Ultra Geniş)
50MP (Geniş)
10MP (Telefoto)
12MP (Ön)
Batarya: 4900 mAh
GALAXY S25 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
Ekran: 6.2"
Boyutlar: 146.9 x 70.5 x 7.2 mm
Kamera: 12MP (Ultra Geniş)
50MP (Geniş)
10MP (Telefoto)
12MP (Ön)
Batarya: 4000 mAh