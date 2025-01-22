TANITILACAK GALAXY CİHAZLARDA NE TÜR İYİLEŞTİRMELER YAPILDI?





Tanıtılacak Galaxy cihazlar size dayanıklı bir kasada şık ve hafif işlevsellik sunar. Kişiselleştirilmiş yapay zekayı bir üst seviyeye taşımaya hazır olun ve Galaxy AI ve One UI 7'nin sizi işlerinizi daha verimli yapmanız için nasıl güçlendirdiğini keşfedin. Kameradaki iyileştirmeler ve daha iyi düzenleme yetenekleri sayesinde daha da yaratıcı işlere imza atabilirsiniz. Bunlarla birlikte, gelişmiş işlemci sayesinde istediğiniz her şeyi daha uzun süreler yapabilirsiniz.