Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2024-Sayıştay Eleme) 6 Ekim Pazar günü Ankara'da yapılacak. 2024 Sayıştay Eleme Sınavı, sabah oturumunda saat 10.15'te başlayacak. Peki Sayıştay Eleme Sınavı süresi kaç dakika? Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı kaçta bitiyor, sınavda kaç soru soruluyor?
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı, Sayıştay Başkanlığı tarafından düzenlenen ve denetçi yardımcısı olarak görev yapmak isteyen adayların girebileceği bir sınavdır. Bu sınav, adayların kamu mali yönetimi, hukuk, ekonomi, muhasebe gibi alanlardaki bilgi birikimlerini ölçer. Sınav, genellikle yazılı ve çoktan seçmeli sorularla yapılır.
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2024-Sayıştay Eleme) 6 Ekim Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı kaç sorudan oluşacak? Sayıştay Eleme Sınavı saat kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor?
Açıklamada ifadelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, toplam 10 bina ve 160 salonda uygulanacak sınava 4 bin 970 adayın başvurduğunu belirtti. Emniyet görevlisi dahil 573 personelin sınavda görev alacağını belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:
"Adaylara Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi Testleri uygulanacak. Genel Yetenek Testi 35 sorudan, Genel Kültür Testi 10 sorudan, Alan Bilgisi Testleri 15’er sorudan oluşacak. Adaylara 140 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler."
Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2024-Sayıştay Eleme) sonuçlar ise 31 Ekim'de açıklanacak.