Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı, Sayıştay Başkanlığı tarafından düzenlenen ve denetçi yardımcısı olarak görev yapmak isteyen adayların girebileceği bir sınavdır. Bu sınav, adayların kamu mali yönetimi, hukuk, ekonomi, muhasebe gibi alanlardaki bilgi birikimlerini ölçer. Sınav, genellikle yazılı ve çoktan seçmeli sorularla yapılır.