Schengen’e Son Katılan Ülkeler Hangileri Oldu?

Son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılan iki ülke, önce 31 Mart 2024'te denizden ve havadan Schengen'e dahil edilmişti. Avrupa’da serbest dolaşımın sembolü olan Schengen Bölgesi'ne, Bulgaristan ve Romanya’dan önce en son 2011 yılında Liechtenstein bu bölgeye katılmıştı. Avrupa’da 27 ülkenin bir parçası olduğu Schengen Bölgesi, ayrıca Norveç, İsviçre, İzlanda gibi AB üyesi olmayan ülkeleri de kapsayarak geniş bir serbest dolaşım ağı sunuyor.