Avrupa Birliği (AB) tarafından vizesiz seyahat imkanı sunulan Schengen bölgeleri 1 Ocak 2025 itibariyle giderek genişledi. Bulgaristan ve Romanya, Schengen Bölgesi'ne tam üye olarak katıldı. Peki Schengen hangi ülkeleri kapsıyor? İşte vizesiz gezilecek ülkeler Avrupa ülkeleri listesi.
Avrupa Birliği’nin (AB) serbest dolaşım alanı olan Schengen Bölgesi'ne 1 Ocak 2025 itibarıyla Bulgaristan ve Romanya tam üye olarak katıldı. Bulgaristan ve Romanya vatandaşları, Schengen’e dahil olmaları sayesinde artık kara, hava ve deniz yollarıyla Avrupa genelinde serbestçe seyahat edebilecek.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 'Schengen’in genişlemesinin Avrupa'nın bütünleşmesine katkı sağlayacağını ve iki ülkenin AB içindeki rolünü güçlendireceğini' belirtti.
Bulgaristan ve Romanya Schengen'e katıldı mı?
2024 yılı boyunca Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen'e katılımı için çeşitli engellerle karşılaşıldı. Özellikle Avusturya’nın düzensiz göç endişeleri nedeniyle uyguladığı veto, Schengen'e katılım sürecini uzatmıştı. Ancak Aralık 2024'te bu engelin kaldırılmasıyla, iki ülke için sınır kontrolleri tamamen sona erdi.
Schengen’e Son Katılan Ülkeler Hangileri Oldu?
Son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılan iki ülke, önce 31 Mart 2024'te denizden ve havadan Schengen'e dahil edilmişti. Avrupa’da serbest dolaşımın sembolü olan Schengen Bölgesi'ne, Bulgaristan ve Romanya’dan önce en son 2011 yılında Liechtenstein bu bölgeye katılmıştı. Avrupa’da 27 ülkenin bir parçası olduğu Schengen Bölgesi, ayrıca Norveç, İsviçre, İzlanda gibi AB üyesi olmayan ülkeleri de kapsayarak geniş bir serbest dolaşım ağı sunuyor.
Schengen hangi ülkeleri kapsıyor?
Schengen Bölgesi, AB üyeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg,
Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya'ya ek olarak, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre olmak üzere 29 ülkeyi kapsıyor.
Schengen Vizesi Nedir?
Schengen, aynı zamanda uygun kurumlarca verilen ve birliğe bağlı ülkeler içinde seyahat etmeye izin veren bir vize türüdür. Schengen bölgesini oluşturan ülkelere bu belge ile giriş yapılabiliyor. Şartlara bağlı olarak bu vize ile birden fazla ülke de ziyaret edilebiliyor.
Schengen Başvurusu: Schengen Nasıl Alınır?
Şubat 2020 itibariyle schengen üyesi ülkelere elektronik başvuru yapılabilmektedir. Başvuru formlarını elektronik ortamda doldurup imzalayıp başvurular iletilebilir.
Ayrıca gitmek istenilen yerin temsilciliği aracılığı ile de Schengen vizesi alınabilir. Vize başvurusunda bulunacak kişiler, öncelikle ilgili kurumun talep ettiği belgeleri temin ettikten sonra internet üzerinden e-randevu alarak işlemini tamamlayabilir.
Örneğin Hollanda vizesi için aracı kurumun sitesinden randevu aldıktan sonra vize evraklarınızı tamamlayarak başvuru yapmanız yeterli olacaktır.
Vizeyi aldıktan sonra birlik üyesi ülkeler arasında izin süreniz dahilinde dolaşabilirsiniz. Buradaki önemli nokta, ilk girişin vize alınan ülkeden yapılması gerektiği. Daha sonrasında diğer ülkelere giriş yapabilirsiniz.
Örneğin Avusturya-Belçika-Çek Cumhuriyeti turu yapmak istiyorsunuz ve Schengen vizesine Avusturya üzerinden başvurdunuz. Avusturya’ya giriş yaptıktan sonra bu iki ülkeye de pasaportunuzla geçiş yapabilirsiniz.
Schengen Vize Ücretleri
Yetişkin 80 Euro
6-12 Yaş 40 Euro
0-6 Yaş Ücretsiz
Avrupa Birliği ile vize kolaylaştırma anlaşması olan ülkelerin vatandaşları 35 Euro.
Schengen Vize Evrakları Nelerdir?
Ülkeden ülkeye istenen şartlar değişkenlik gösterse de Avrupa Birliği üyesi ülkelerin talep ettiği belgeler genellikle aynı.
Başvuru formu
Fotoğraf (istenen sayıda, Schengen vize fotoğraf ölçüleri ile uyumlu)
Pasaport
Uçak bileti rezervasyonu
Otel rezervasyonu
Yurt dışı seyahat sigortası
Banka hesabı bilgileri
İkametgah
Nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopisi.